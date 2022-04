Espagne : Vox demande l’abrogation du Traité de bon voisinage avec le Maroc

Vox s'est emparé du démantèlement par la police espagnole, le 22 avril, d’un réseau de falsification de documents officiels, permettant d’accorder la nationalité espagnole à des enfants marocains nés dans un hôpital à Melilla. La formation a exigé de mettre un terme au Traité d’amitié et de bon voisinage conclu avec le Maroc en 1991.

«C’est une erreur de plus de la bonté du gouvernement vis à vis d'un ennemi de la nation (…) cet accord n'a été respecté que par la partie espagnole, étant toujours à la merci des décisions unilatérales et caprices arbitraires des autorités du Royaume du Maroc», dénonce Vox dans un communiqué, publié samedi 30 avril.

Cet épisode «n'est qu'un exemple de plus de la situation désastreuse que cette exemption de visa et l'accord (de 1991), toujours en vigueur, ont créé à Melilla», estimant que le Traité d’amitié et de bon voisinage avec Rabat «n'a pas bénéficié à l'Espagne. Il nous a ramené la criminalité, l'immigration clandestine, les mineurs non-accompagnés et de graves problèmes de sécurité pour les citoyens».

Pour rappel, la police espagnole a mis la main sur un réseau criminel facilitant à des enfants nés à Melilla l'acquisition de la nationalité espagnole de manière frauduleuse. L’opération a permis l’arrestation de 51 personnes à Melilla et 28 dans la péninsule ibérique, alors que des avis de recherches sont lancés contre 38 autres suspects.