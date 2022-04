La campagne «Maroc, Terre de lumière» couvre désormais les 20 pays ciblés

Lancée le 22 avril dernier par l’Office national marocain du tourisme (ONMT), la campagne publicitaire internationale «Terre de lumière» pour promouvoir la destination Maroc est entièrement déployée dans les 20 pays ciblés. «Des emplacements forts ont été choisi» en Europe, dans le Moyen-Orient comme en Amérique du Nord, a indiqué l’Office ce samedi dans un communiqué parvenu à Yabiladi. «La richesse du Maroc, l’énergie qui s’en dégage et la source intarissable d’inspiration qu’il représente sont ainsi sur les écrans du monde entier», s’est félicitée l’institution.

Une vidéo vient d’être diffusée aujourd’hui par l’ONMT, indiquant que «le Maroc voyage en ce moment sur les quatre continents et que les images du film «Terre de Lumière» sont diffusées dans les lieux de grande influence du monde entier». «Nous sommes fiers de cette campagne qui sublime notre pays et de l’impact qu’elle enregistre d’ores et déjà sur nos publics cibles de nos marchés stratégiques. Notre ambition est de faire du Maroc une marque mondiale iconique et inspirante, la plaçant parmi les destinations touristiques préférées des voyageurs du monde», a déclaré Adel El Fakir, directeur général de l’ONMT,

Le nouveau procédé tendance du moment, digital Out Of Home (DOOH) a été utilisé pour l’affichage urbain, a ajouté le communiqué. Dans le cadre de cette campagne, l’Office «cible les touristes internationaux dont la tranche d’âge s’étale entre 25 et 59 ans avec un intérêt pour l’art, les expériences culturelles, la nature et le patrimoine rural, les plages et les activités de loisirs».

«A travers le digital, la télévision, l’affichage et la presse, l’objectif est d’atteindre un niveau de notoriété, de visibilité, de couverture et de fréquence maximum afin de provoquer un engagement avec les touristes du monde entier», a conclu la même source.