L’Aïd al-Fitr célébré lundi en Arabie saoudite, en France, en Belgique et plusieurs autres pays

Au cours de ces derniers jours du mois de Ramadan, plusieurs pays observent le croissant lunaire qui annoncera la fête de la rupture du jeûne, l’Aïd al-Fitr. En Arabie saoudite, le cabinet royale a annoncé que la Cour suprême a indiqué que demain, dimanche, marquait l’achèvement du mois de Ramadan. Le lundi est ainsi le premier jour de la fête de la rupture du jeûne dans le royaume wahabite.

Dans le Golfe également, le Qatar célébreta l’Aïd le même jour qu’à Riyad. Dans le pays, l’agence de presse officielle a rapporé que le comité d’observation du croissant lunaire, relevant du ministère du Waqf et des affaires islamiques annonçait que demain, dimanche 1er mai, s’achèvera le mois de Ramadan, et qu’après-demain, lundi 2 mai, sera le premier jour de l’Aïd al-Fitr.

لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعلن أن،غدا الأحد الموافق 01 من شهر مايو، هو المكمل لشهر رمضان، وأن يوم بعد غد الإثنين الموافق 02 من مايو هو أول أيام عيد الفطر المبارك.#قنا pic.twitter.com/ZQnH3KO2TG — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) April 30, 2022

Ce sera également aux Emirats arabes unis, selon une annonce officielle ce samedi après-midi, confirmant la fête de fin du mois de Ramadan lundi 2 mai. Au Koweït, l’Aïd sera célébré le même jour, selon le Conseil de l’observation lunaire du pays, ayant annoncé que l’observation du croissant du mois de Chaoual n’avait pas été confirmée ce samedi. Ainsi, dimanche marque le dernier jour du Ramadan.

En France, la Grande mosquée de Paris a annoncé dans un communiqué, que lundi 2 mai correspondra au premier jour de Chaoual dans le calendrier lunaire. Cette annonce a été faite à l’issue d’une réunion de la commission religieuse de l’établissement. A l’occasion de l’Aïd el-Fitr, «en ces moments où des guerres font de nombreuses victimes et poussent des millions d’enfants, de femmes et d’hommes à l’exil», le CFCM a appelé, dans son communiqué, «les imams de France à saisir l’occasion de la prière communautaire de l'Aïd pour élever des prières afin que ces guerres cessent et que la paix triomphe».

COMMUNIQUÉ - La Grande Mosquée de Paris annonce la date de l’#AidElFitr 2022-1443/H LUNDI 2 MAI 2022 Inch 'Allah. pic.twitter.com/0cJ3oeV8uf — Grande Mosquée de Paris (@mosqueedeparis) April 30, 2022

La définition de cette date peut se faire aussi sur la base de calculs scientifiques et de données astronomiques. Mais d’autres pays attendent encore l’observation du croissant lunaire pour se prononcer officiellement. En Espagne, la Commission islamique (CIE) a annoncé que le lundi 2 mai 2022 correspond au début du mois de Chaoual. Ce sera ainsi le premier jour de la fête de la rupture du jeûne.

L’Aïd célébré lundi en Europe comme dans les pays arabes

D’autres pays européens s’accordent sur la même date, notamment en Italie, où l’Union de la communauté islamique a confirmé que le jour de l’Aïd était lundi. Suite à la réunion du Conseil des théologiens de ce jour, l’Exécutif des musulmans de Belgique (EMB) a aussi annoncé dans un communiqué que «le premier jour du mois de Chawal 1443 correspond au lundi 2 mai 2022, jour de l’Aïd al Fitr, marquant la fin du mois de Ramadan pour la population musulmane [du] pays».

A cette occasion, l’EMB a adressé ses meilleurs vœux «de paix, de santé, de bonheur et de prospérité aux citoyens de confession musulmane et de toutes autres convictions». Par ailleurs, il a invité les musulmans à «partager ce moment de fête avec leurs familles, voisins et amis de toutes convictions, dans un climat de paix et d’amour». «L’EMB se montre également solidaire de toutes les personnes qui fêteront l’Aïd sans pouvoir être entourées de celles et ceux qui leur sont chers», a ajouté la même source.

En Egypte aussi, Dar Al Ifta a confirmé que le premier jour de fête de la fin du Ramadan serait célébré lundi 2 mai dans le pays.

كل عام وأنتم بخير

بعد غد الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك pic.twitter.com/07MZcB4igW — دار الإفتاء المصرية ?? (@EgyptDarAlIfta) April 30, 2022

Ce sera le cas aussi dans d’autres pays arabes dans le Moyen-Orient, à l’image de l’Irak et du Yémen selon les ministères de tutelle concernés. En Palestine, le mufti d’Al Qods et des territoires palestiniens a confirmé aussi que dimanche était le dernier jour du mois béni et que lundi 2 mai était ainsi le premier jour de l’Aïd al-Fitr.

Bahreïn et le Soudan ont annoncé, de la même manière, que lundi était le premier jour de l’Aïd al-Fitr.