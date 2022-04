Seuls 25% des Espagnols voient d’un bon œil la «nouvelle étape» avec le Maroc, selon un sondage

Le roi Mohammed VI et Felipe VI / Ph. Jack Abuin - ZUMA-REA

Environ 48% des Espagnols n’appuient pas les accords conclus entre leur chef du gouvernement et le roi Mohammed VI, indique un sondage réalisé au profit d’un média ibérique. Ils estiment que la «nouvelle étape» dans les relations entre les deux pays, initiée dans le sillage du soutien de Pedro Sanchez au plan marocain d’autonomie au Sahara occidental, serait «préjudiciable» aux intérêts de leur pays. En revanche, 25% des personnes ayant fait l’objet de l’enquête d’opinion, menée du 20 au 22 avril, pensent le contraire alors que 28% n’ont pas souhaité répondre à la question.

La répartition des votes a montré que 38,3% des partisans d’Unidas-Podemos soutiennent la normalisation des relations avec Rabat, y compris le changement de la position sur la question du Sahara. Un pourcentage qui s’inscrit en faux contre la ligne suivie, depuis le 18 mars, par la direction de la coalition d’extrême gauche.

Une ligne à laquelle adhère 37,5% des membres ou sympathisants des deux partis, révèlent les résultats du sondage. Chez les électeurs du PSOE, la même tendance est observée : avec 38,9% en faveur de la «nouvelle étape» avec Rabat contre 35,2%.

En revanche, c’est du côté des électeurs de Vox, du Parti Populaire et Ciudadanos que le rejet le plus massif à la reprise des relations avec Rabat a été enregistré, avec respectivement 76%, 64,3% et 41,6%.