Législatives françaises : Les candidats franco-marocains se bousculent pour la 9e circonscription des Français de l’étranger

Ils sont environ 3,5 millions de Français établis à l’étranger qui iront, en mai prochain, aux urnes pour élire leurs députés. Parmi eux, près de 170 000, inscrits dans la 9e circonscription (Maghreb et Afrique de l’Ouest), éliront un député à l’Assemblée nationale. Alors que les investitures seront annoncées le weekend prochain, les prétendants à la succession du député sortant, M’Jid El Guerrab, se bousculent. Ils sont, tout comme lui, en majorité binationaux. Il semblerait que son élection en 2017 a donné de l'appétit à de nombreux candidats franco-marocains pour la 9ème circonscription.

«Je ne vais pas pouvoir répondre tout de suite. Je suis contingenté, car encore engagé dans des actions et d’événements parlementaires en tant que député», nous répond l’élu, dont la candidature avait créé une polémique en 2017. «A partir du moment où on se déclare candidat, on est tout de suite soumis au compte de campagne», rappelle le député sortant.

Le Franco-marocain souligne aussi que sa procédure judiciaire arrive à son terme le 12 mai, dans le cadre de la plainte déposée par son ex-camarade au PS, Boris Faure. Mais il ne ferme pas la porte à une candidature pour un second mandat. «Je réfléchirai à cela quand j’aurai consulté mes amis et attendus après le 12 mai. Les élections n’auront lieu que le 10 juin. Il y a encore le temps», nous confie-t-il.

M'jid El Guerrab. / DR

Une candidate de la droite et du centre et deux indépendants

Pour l’instant, seule l’essayiste franco-marocaine Naïma M'Faddel est officiellement candidate investie par l’Union de la droite et du centre. Une annonce faite le 7 décembre 2021. A sa candidature s’ajoute celle de Mohamed Oulkhouir, confirmée par nos sources. L'avocat franco-marocain est aussi élu conseiller des Français de l'étranger.

«Je m’engage en vertu de ce que je suis et de ce que je fais», nous répond de son coté David Azoulay, entrepreneur franco-marocain également candidat pour les législatives de juin 2022, à la 9e circonscription des Français de l’étranger .«Je pense que ma personnalité et mon identité peuvent jouer un rôle assez déterminant dans cette circonscription. Pour ce que je fais, j’ai des entreprises au Maroc et en France et je connais très bien les problématiques des Français de l’étranger», abonde-t-il.

Naima M’faddel

Quant à l’investiture par La République en marche (LREM), David Azoulay reconnaît qu’il n’est pas l’unique candidat. «A ce jour, aucune n’a été donnée et il n’y aura qu’un», rappelle-t-il. «Je suppose que cette investiture tarde à venir car le Président souhaite parvenir à la nomination du premier ministre et du gouvernement et ficeler les accords avec les partis alliés», explique-t-il.

«J’ai fait un lobbying en conséquence. J’espère qu’il sera suffisant. En tout état de cause, si je ne l’aie pas, ce qui est une possibilité à envisager, je persévèrerai et je me présenterai en candidat indépendant en soutien de la majorité présidentielle.» David Azoulay

David Azoulay. / DRDavid Azoulay. / DR

L’investiture convoitée de LREM

Mais en attendant qu’Emmanuel Macron annonce son gouvernement, le parti présidentiel n’a pas encore investi de candidat pour la 9e circonscription des Français de l’étranger, qui séduit déjà plusieurs prétendants franco-marocains. Ahmed Eddarraz est l’un d’eux. Proche du couple présidentiel, il affirme qu’il est «candidat pour être le député des Français de l’étranger pour la République en Marche». «J’attends l’investiture définitive qui me donnera, je l’espère, l’étiquette de LREM afin de porter haut et fort les couleurs du président de la République et de la majorité présidentielle», nous confie-t-il ce vendredi.

Le Millavois de 36 ans rappelle avoir pris part au premier voyage officiel d’Emmanuel Macron au Maroc. «Le président connaît ma proximité et mon amour pour le Maroc et cette circonscription. Il sait que je suis connecté dans ce pays et que je suis un trait d’union nécessaire pour les relations entre la France et le Maroc. Je pense être le candidat idéal», ajoute-t-il.

«Je suis celui qui coche toutes les cases. Je suis un marcheur de première heure. Je suis celui qui correspond le mieux et j’ai des propositions fortes.» Ahmed Eddarraz

Quant aux raisons de son engagement, le Franco-marocain plaide pour «la gratuité scolaire absolue», «l’accès rapide» aux documents administratifs de façon plus rapide et la volonté notamment d’appliquer «une tarification spéciale» pour les vols destinés aux Français de cette circonscription. Il évoque aussi l’envie d’instaurer un «débat serein et fraternel sur la question des visas» entre la France et les pays de la circonscription.

Ahmed Eddarraz avec Brigitte Macron. / DR

Pour sa part, la Franco-marocaine Rachida Kaaout a également annoncé sa candidature et espère être investie par le parti du président de la République. «C’est dans la continuité de mon engagement politique et la construction politique de notre mouvement pour pouvoir présenter aussi les Français qui vivent dans cette circonscription».

«J’ai choisi cette circonscription car elle fait partie de mon ADN. J’ai travaillé pendant de nombreuses années sur ces pays de l’Afrique de l’Ouest et du Nord. C’était donc une évidence maintenant que je suis engagée en politique de porter le combat, les revendications et les suggestions de tous les Français de cette circonscription.» Rachida Kaaout

Pour cette conseillère municipale à Ivry, née à Beni Mellal et présidente du comité de réélection de LREM, le fait d’avoir plusieurs candidats souhaitant être investis par le parti est une «bonne chose». «Encore faut-il qu’ils aient le bagage politique que je peux avoir. J’ai un mandat d’élue, synonyme de la confiance des citoyens, contrairement à d’autres candidats», met en avant celle qui souhaite «porter encore plus haut les demandes des citoyens français».

Rachida Kaaout. / Ph. Hind Chaouat

Ni le parti présidentiel ni la gauche n’ont encore tranché

Les trois candidats LREM ont toutefois un concurrent de taille en la personne de Mehdi Reddad, qui ne s’est pas encore déclaré candidat mais qui ne devrait pas tarder à en faire l’annonce. Déjà élu par les Français de Casablanca en tant que conseillers des Français faisant le lien entre ceux-ci et le consulat de France pour cinq ans, cet entrepreneur franco-marocain gérant une société familiale qui a plus de cinquante ans a été le représentant de la République en marche pour le Maghreb. «J’ai participé à structurer et animer le mouvement pendant quelques années», rappelle-t-il.

«Je souhaite me présenter aux législatives car je veux être le candidat venu de chez nous, un candidat légitime, qui connait les problématiques, implanté dans notre circonscription. Les problématiques des Français de l’étranger sont très spécifiques. A un mois des élections, celles et ceux qui souhaitent venir se présenter sont des candidats habitant en France. Ils ne vivent pas avec nous et ne connaissent pas nos problèmes.» Mehdi Reddad

Pour l’entrepreneur franco-marocain, «il y a au sein de la circonscription des gens de talents, qui travaillent ici et qui sont au service de nos compatriotes». «Ce sont ces gens-là qu’on devrait mettre en valeur et non pas des parachutés, dont certains sont déjà élus en France», fustige-t-il, en assurant qu’il «essaye de rapprocher le débat citoyen et la politique des électeurs».

Mehdi Reddad. / DR

«C'est une question de logique, de sincérité, d’engagement et de volonté de vouloir rapprocher la République de ses enfants», ajoute-t-il, rappelant les «taux d’abstention énorme à chaque fois» et fustigeant «ceux qui viennent de France faire leur marché, puis repartir pour ne plus les revoir». «J’ai un programme concret que je présenterai aux Français pour leur montrer que je suis comme eux et je connais leurs problématiques. Le message que je veux passer est que nous sommes des Français, des Franco-marocains qui n’avons pas besoin de personnes extérieures pour se faire représenter», conclut-il.

A la gauche, l’Union populaire n’a pas encore tranché. Si le Franco-tunisien Karim Ben Cheikh s’est déjà déclaré candidat de la gauche, Christophe Courtin, chef de file de la France Insoumise pour la 9e circonscription nous annonce qu’«il y aura un candidat de l’Union populaire». «Des négociations se déroulent en ce moment à Paris entre LFI et les autres partis de gauche», et concernent notamment la création d’un groupe parlementaire de l’Union, les candidats et le programme commun ainsi que la répartition des sièges. L’enjeu est qui représentera l’Union populaire.

«Potentiellement, je peux être candidat et je pourrai avoir l’investiture. Karim Ben Cheikh, s’il fait la démarche de rejoindre l’Union populaire, peut également l’avoir», indique-t-il, rappelant que les investitures auront lieu le 7 mai avant le début de la campagne électorale.

Une candidature unique de la gauche est susceptible de faire basculer le scrutin au vu du vote massif pour Jean-Luc Mélenchon dans la circonscription lors des élections présidentielles de 2022. Mais le Maroc accueillant la plus forte communauté de Français dans la région, un candidat franco-marocain pourrait à nouveau créer la surprise comme en 2017.