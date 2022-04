Rabat : «La Noblesse du Papier» de Said Messari du 12 mai au 12 juin à l’Espace Rivages

La Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger a annoncé ce vendredi l'exposition «La Noblesse du Papier» de l’artiste maroco-espagnol Said Messari, du 12 mai au 12 juin prochain à l’Espace Rivages à Rabat.

Said Messari pratique un art multiple, adoptant plusieurs modes d’expression comme la gravure, les installations, la vidéo, le collage, etc. Durant son parcours artistique, il a pu exposer en Espagne, Italie, France, Allemagne, Norvège, Brésil, ou encore au Maroc.

Pour «La Noblesse du Papier», l’artiste revient sur son intérêt pour le papier qui s’est manifesté tout au long de ses expositions, présentant un langage plastique semi-figuratif «facile, pour approcher et séduire le spectateur et créer une communication entre lui et l’œuvre». «Le papier, c'est la naissance, c'est commencer quelque chose, soit écrire, soit dessiner, c'est le début de l’inattendu, c'est la création en soi, c'est la noblesse du savoir... c'est la mémoire…», a-t-il déclaré.

«Cette exposition est une belle opportunité pour faire connaître mon travail et mes préoccupations artistiques au public amoureux de l'art et de la culture à Rabat et au Maroc en général» déclare Said Messari, à l’occasion de l’exposition à l’Espace Rivages.

Né à Tétouan et travaillant à Madrid, Said Messari est diplômé de l'École nationale des beaux-arts de Tétouan en 1979 et de la Faculté des beaux-arts de l’Université Complutense de Madrid en 1985.