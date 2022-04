Israël-Maroc : La coopération permet de résoudre un attentat à la bombe survenu en 2012

Un attentat à la voiture piégée en 2012 à Ashkelon (sud de Tel-Aviv) dans lequel un homme du nom de Zion Yanna est mort a finalement été résolu, a annoncé vendredi la police israélienne. Citées par Jerusalem Post, les autorités israéliennes ont expliqué que l’enquête ayant duré plusieurs années a pris fin grâce notamment à la collaboration avec les autorités marocaines.

Ainsi, un acte d'accusation a été déposé devant le tribunal de district de Beer Sheva contre Lior Hadad, 36 ans, pour avoir posé la bombe qui a tué Yanna et gravement blessé son frère qui se trouvait dans la voiture avec lui. Hadad s'était enfui au Maroc peu de temps après l'attentat et était resté hors d'Israël pendant environ une décennie. Une enquête de la police israélienne de plusieurs années menée en collaboration des autorités marocaines a abouti à son arrestation le 22 avril dernier.

Hadad est accusé de meurtre et de tentative de meurtre mais son arrestation était continuellement reportée. Il a posé la bombe pour se venger de la décision des frères Yanna de couper leurs liens avec le gang criminel connu associé à Shalom Domrani et Mumi Kasentini.

Domrani lui-même a été libéré de prison en octobre dernier après une peine de six ans, à la suite d'une négociation de plaidoyer avouant deux tentatives de meurtre, de fourniture d'armes illégales et de planification de crime.

Hadad a utilisé environ un demi-kilo de matière explosive, des explosifs électriques, un système opérationnel sans fil et une voiture volée, selon l'acte d'accusation. Il a vendu aux frères Yanna une histoire de couverture où ils deviendraient partenaires dans des magasins à Ashdod et Ashkelon et recevraient une voiture gratuite en conséquence. L'assassin a mis de fausses plaques d'immatriculation sur la voiture et attaché les explosifs au fond. Une fois que les deux sont entrés dans la voiture, il a déclenché l'explosion.

Un seul des appareils, celui sur lequel Zion était assis, s'est déclenché. Le second n'a pas été actionné, permettant au frère d'échapper à une mort certaine. Lior Hadad s’était enfui au Maroc le lendemain.