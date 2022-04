Les citoyens retenus pour le Hajj 2022 appelés à compléter leurs dossiers auprès des agences de voyages

Le ministère du Tourisme, de l'artisanat et de l’économie sociale et solidaire appelle les citoyennes et citoyens, retenus au tirage au sort du Hajj encadré par les agences de voyages touristiques, à contacter les agences autorisées à organiser le Hajj au titre de l’année 2022 afin de compléter leurs dossiers.

Le département du Tourisme souligne que les pèlerins ont le droit de demander aux agences choisies de s'informer, avant la signature du contrat, des prestations proposées, des prix et des modalités de paiement auprès de Barid Bank ainsi que des conditions d'annulation du contrat dans le but de préserver les intérêts de toutes les parties contractantes et de s'assurer que les rituels se dérouleront dans les meilleures conditions.

Le pèlerin doit s'assurer aussi que le montant total fixé par l'agence et celui mentionné dans le contrat signé avec l'agence ainsi que celui qu'il paiera aux guichets de Barid Bank sont identiques, car chaque pèlerin est tenu de régler la totalité des frais du pèlerinage en un seul versement auprès de Barid Bank, précise la même source.

Le département fait savoir également que les citoyens peuvent consulter la liste des agences de voyages autorisées à organiser le Hajj au titre de l’année 2022 sur le portail du département du Tourisme via le lien www.tourisme.gov.ma.