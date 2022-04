Italie : Un Marocain tué par balle, la thèse du trafic de drogue privilégiée

Le corps d’un Marocain de 30 ans a été trouvé, jeudi soir, le long d'une route communale sur les collines de Lugagnano, dans la vallée de Valdarda en Italie, après qu’il a été, selon les carabiniers de la compagnie de Fiorenzuola, abattu.

Le Marocain a rapidement été identifié par l'unité d'enquête de Piacenza, qui ont retrouvé une résidence fictive du décédé, dans la région de Pavie, où réside sa famille. Le défunt avait pour habitude de se déplacer entre Plaisance et Milan, où il travaillait dans la campagne, ajoute Il Piacenza.

Le ressortissant a été découvert sans vie par la police alors qu’une unité passait par là pour une autre intervention. Ils ont tenté de secourir le Marocain, mais les secouristes n’ont pu que constater son décès, notant une blessure à l’abdomen compatible avec à celle par balle. Aucune arme n’a été trouvé par les enquêteurs chargés d’élucider cette affaire, souligne la presse locale.

L'hypothèse d'un crime commis dans le cadre du trafic de drogue est actuellement privilégiée par la police, qui connaît bien la zone ayant abrité pendant des années la vente et la consommation de drogues. L'hypothèse est également corroborée par les condamnations antérieures de l'homme en matière de drogue, ainsi que par le fait qu'hier soir, peu après la découverte du corps et dans les environs du site, un certain nombre de toxicomanes, apparemment sans lien avec les faits, ont été arrêtés et interrogés.

Les enquêteurs tentent aussi de déterminer si l'homme de 30 ans a été tué le long de la route municipale de Tabiano ou si le meurtre a pu avoir lieu ailleurs et que le ou les meurtriers ont ensuite transporté et abandonné le corps à cet endroit.