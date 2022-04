Sahara : Le Sénat espagnol condamne le «changement radical» de Pedro Sanchez

Après les députés, c’est au tour des sénateurs espagnols de rejeter le soutien de Pedro Sanchez au plan marocain d’autonomie au Sahara occidental. La proposition non-contraignante présentée par le groupe parlementaire confédéral, qui réunit des petites formations régionalistes d’extrême gauche, a eu hier l’adhésion d’une forte majorité.

Seul le PSOE a voté contre le texte condamnant le «changement radical» du chef du gouvernement sur le conflit au Sahara. En revanche, Vox et Ciudadanos ont opté pour l’abstention. Les deux partis d’opposition avaient, d’ailleurs, choisi la même ligne, le 7 avril, lors de l’examen d’une initiative similaire par la Chambre basse du Parlement espagnol.

Le Parti Populaire a, une fois de plus, apporté son appui aux partis d’extrême gauche, votant pour le rejet du soutien de Sanchez au Maroc. Un ralliement destiné à fragiliser davantage le PSOE, qui conduit la coalition gouvernementale.

Le texte, adopté hier par les sénateurs, insiste sur le fait que «le dialogue, la négociation et l'accord menés de manière constructive et dans le respect du droit international permettront de parvenir à une solution politique juste, réaliste, viable, durable et mutuellement acceptable au Sahara». Comme chez les députés, la proposition des sénateurs a fait l’impasse sur «l’organisation d’un référendum» et le «droit du peuple sahraoui à l’autodétermination».