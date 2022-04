Le Maroc, 4e pays africain en termes de fortunes privées

Henley & Partners a publié récemment l’édition 2022 de son Africa Wealth Report dans lequel la compagnie britannique présente l’état des capitaux privés en Afrique et de la richesse des fortunes du continent. Dans ce rapport, qui indique que 2 100 milliards de dollars sont détenus sur le continent qui compte 136 000 millionnaires, la société présente le Maroc comme le 4e pays en termes de richesses individuelles.

En effet, pas moins de 3 milliardaires sont toujours recensés au Maroc alors que l’ensemble des fortunes du pays se partagent 125 milliards de dollars, derrière l’Afrique du Sud (651 milliards), l’Égypte (307 milliards) et le Nigeria (228 milliards). En y ajoutant le Kenya (91 milliards), la société souligne que 50% de la richesse en Afrique est répartie dans ces 5 pays.

Le Maroc se retrouve également 5e en termes de capital par habitant avec 3 380 dollars, derrière Maurice (34 500 dollars), l’Afrique du Sud (10 970), la Namibie (9 320) et le Botswana (7 880).

Sur les 10 dernières années, la richesse au Maroc a enregistré une croissance de 18%, souligne-t-on, alors que dans le même temps la richesse du continent a baissé de 7%.

Casablanca se retrouve pour sa part à la 8e place des villes les plus riches, avec 43 milliards de dollars, 2 500 millionnaires, 120 multi-millionnaires avec plus de 10 millions de dollars, 13 centi-millionnaires et 2 milliardaires.