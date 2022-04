Retraites : Le PPS demande d'augmenter la pension minimale et l'exonérer d'impôts

Le groupe parlementaire du Parti du progrès et du socialisme (PPS) a appelé, cette semaine, le gouvernement à relever le montant minimal de la pension des retraités, à l’exonérer d'impôts et à simplifier et unifier le système des retraites. Dans une question écrite adressée au ministre de la Santé et de la protection sociale, les élus du parti du Livre ont indiqué qu'il y a environ 3,5 millions de citoyens âgés de plus de 60 ans vivant au Maroc, dont seulement 868 000 perçoivent une pension de retraites, alors que les bénéficiaires du système de pensions civiles ne dépassent pas 335 000. Ils rappellent que des milliers de retraités perçoivent une pension moyenne inférieure à 3 200 dirhams.

La même source a averti que la pandémie du Covid-19 et la flambée des prix ont encore détérioré les conditions de vie de «ce groupe fragile et marginalisé», ajoutant que le chantier sur la réforme des retraites est encore loin de garantir une retraite qui préserve le niveau minimum de dignité humaine, malgré les efforts déployés pour améliorer le taux de couverture.

Le PPS a ainsi interrogé le ministre de la Santé, Khaled Ait Taleb, sur la réponse du gouvernement à la demande d'exonération fiscale des pensions des retraités et sur sa perception de la demande d'augmentation de la pension minimale. Il l'a également interrogé sur les mesures qui doivent être prises en vue de simplifier et d'unifier le système des retraites, et sur le résultat de l'engagement de créer un revenu minimum pour toutes les personnes âgées, dans le cadre de la réforme globale du système des retraites et de protection sociale.