Casablanca : La World Surf League Europe s'invite à Ain Diab en mai

La World Surf League (WSL) Europe a annoncé, mercredi, le calendrier de la saison 2022 des Junior Qualifying Series (JQS), composée d’évènements pour les 20 ans et moins dans quatre pays et six destinations, dont le Maroc, entre mai et octobre.

La première étape du calendrier se déroulera sur la plage d’Ain Diab à Casablanca du 4 au 8 mai prochain pour le Junior Pro Morocco Mall. Les futures stars du surf comme le Français Kauli Vaast et l’Espagnol Janire Gonzalez Etxabarri seront les têtes d’affiche d’une compétition qui compte déjà plus de 160 inscrits, hommes et femmes confondus, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

«Les jeunes sont maintenant à l’honneur avec les meilleurs européens qui seront présents à Casablanca, ainsi que le plus important contingent marocain jamais engagé sur une compétition WSL», a déclaré Cheyne Bradburn, events & marketing manager à WSL Europe.

Les 15 Marocains et 3 Marocaines auront à cœur de montrer tout leur potentiel en terrain conquis tandis que la Fédération royale marocaine de surf a annoncé les invités de l’événement, qui seront Lilias Tebbaï et Ranya Squalli dans le tableau féminin, ainsi que Tareq Tehraoui et Imad Elmalyani chez les hommes.

«Je suis très contente d’accueillir la première compétition Junior dans ma ville natale», a déclaré Lilias Tebbaï. «Je l’attendais avec impatience puisque ça sera ma première compétition des JQS et surtout que cette dernière nous permettra de faire découvrir le surf international au Maroc et motiver plusieurs jeunes filles marocaines».

«Nous sommes à nouveau engagés à accompagner et soutenir la WSL à travers cette compétition qui revêt une importance toute particulière pour les athlètes marocains en leur offrant la possibilité de se mesurer à l'espoir du surf européen», a déclaré Mohamed Kadmiri, président de la Fédération royale marocaine de surf.

Le Junior Pro Morocco Mall est organisé par la World Surf League avec le soutien de la Fédération royale marocaine de Surf, Maroc Telecom et plusieurs autres sponsors.