Échange Maroc-Finlande sur la prévention du terrorisme et la lutte contre l’extrémisme

Le Maroc et la Finlande ont procédé, mercredi à Helsinki, au rapprochement de leurs expériences de prévention et de lutte contre l'extrémisme. Cet exercice a eu lieu dans le cadre d’un panel de discussion organisé sous le thème «Aborder les expériences du Maroc et de la Finlande en matière de lutte contre le terrorisme : une perspective de coopération».

L’objectif de cet événement, organisé par l’ambassade du Maroc à Helsinki, est d’explorer les interactions possibles entre deux approches différentes qui évoluent dans un contexte économique et sécuritaire mondial en mutation profonde.

«Le terrorisme est un phénomène global. Pour le combattre de manière effective, une coopération internationale est nécessaire, notamment avec le Royaume du Maroc», a indiqué Paivi Kairamo, ambassadeur pour la coopération contre le terrorisme au ministère finlandais des Affaires étrangères. La responsable finlandaise a saisi cette occasion pour louer «l’engagement du Maroc et son action au niveau des organisations internationales».

Abordant la stratégie marocaine de prévention du terrorisme et de lutte contre l’extrémisme, l’ambassadeur du Maroc en Finlande, Mohamed Achgalou a affirmé que «le territoire national tout au long de ses frontières est entièrement sûr, sécurisé, stable et disposé à accueillir les investisseurs et les touristes finlandais à tout moment, dans la quiétude totale, avec à la clé l’offre économique et le climat des affaires les plus attrayants dans la région».

Devant une audience composée d’hommes d’affaires, d’experts et de hauts responsables finlandais, le diplomate marocain a développé les piliers majeurs de la politique nationale de prévention et de lutte contre le terrorisme.

Cette rencontre, modérée par l’analyste et écrivain finlandais, Ari Petajavaara, a été marquée par la contribution de l’expert marocain Naoufal Abboud, directeur exécutif du «Nordic Center for Conflict Transformation» qui a abordé la thématique sous l’angle de l’impact économique et le coût financier des politiques de lutte contre le terrorisme.