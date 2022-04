Tanger : Saisie record de plus de 31 tonnes de cannabis

Les éléments de la brigade de la police judiciaire du district de sûreté de Béni Makada ont, en étroite coordination avec le service préfectoral de la police judiciaire de Tanger, mis en échec, mercredi, une grande opération de trafic international de drogues et saisi une cargaison record de 31,197 tonnes de cannabis.

Cette opération sécuritaire a été exécutée dans un entrepôt dans la région de Badriouyene située au niveau de la route de Rabat, à la sortie de la ville de Tanger, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). Des éléments de la brigade antigang, de la brigade régionale d'intervention et de la brigade cynotechnique, ont participé à cette intervention qui a été menée sous la supervision, sur le terrain, d'officiers de la police judiciaire de la préfecture de police de Tanger, souligne-t-on.

#مكافحة_التهريب_الدولي_للمخدرات

طنجة: الشرطة القضائية تجهض عملية كبرى للتهريب الدولي للمخدرات وتحجز 31 طنا و197 كيلوغرام من مخدر الحشيش في أحد المستودعات بمدينة طنجة. pic.twitter.com/DrYAlMzBOC — DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) April 27, 2022

L’intervention a permis l’interpellation d'un individu aux antécédents judiciaires, âgé de 61 ans et soupçonné de liens avec un réseau criminel s'activant dans le trafic international de drogues, notant que les perquisitions effectuées à l'intérieur de l'entrepôt ont abouti à la saisie d'une grande remorque frigorifique contenant des dizaines de sacs et de ballots remplis de cannabis.

De grandes quantités de drogues ont été également trouvées à l'intérieur du même entrepôt, emballées et fourrées dans des figurines représentant des fruits et légumes afin de faciliter leur sortie du Maroc.

Les quantités de drogues saisies ont été mises à la disposition des services douaniers compétents, tandis que le mis en cause interpellé a été placé en garde à vue pour les besoins de l'enquête dans le but d'identifier toutes les éventuelles personnes impliquées dans cette activité criminelle et de déterminer toutes les ramifications régionales et internationales de ce réseau criminel.