France : «Dans le droit chemin», un récit de vie de Tarik Sahibeddine

L’ancien boxeur franco-marocain, Tarik Sahibeddine, sortira le 11 mai prochain son ouvrage «Dans le droit chemin, de détenu à champion de boxe : mon combat pour l’intégration» (éd. City). Coécrite avec le journaliste Frédéric Leterreux, cette autobiographie de l’ancien champion de France met en avant les événements du 24 août 2018, lorsque l’auteur s’est trouvé à bord de l’avion Munich-Paris, menacé de détournement par un passager. En attendant sa sortie en librairies, l’opus est en pré-commande en ligne.

Seul à sentir le danger arriver, Tarik décide de maîtriser le terroriste, dans un geste héroïque qui aura sauvé la vie des autres passagers et de l’équipage, tout en lui valant d’être à la Une des médias. Le boxeur part de ce grand moment pour rappeler qu’il lui a fallu peu pour basculer dans la délinquance et prendre un mauvais chemin, durant sa jeunesse. Il relate ainsi son parcours, l’occasion de soulever des questions sur l’intégration en France.

Né au Maroc, il vit l’échec scolaire à Bordeaux, subit le racisme pendant son enfance et plus tard passe quelques mois en prison. C’est cet événement-là qui sera pour lui un déclic pour devenir boxeur professionnel. A la fin de sa carrière sportive, il est devenu éducateur auprès des jeunes des quartiers.

C’est ce parcours, atypique et exemplaire à la fois, que Tarik Sahibeddine a souhaité raconter, telle une lueur d’espoir et une lanterne pour éclairer ceux qui ont une vie difficile, notamment parmi les plus jeunes.