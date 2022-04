Cinéma : Le FICAM célèbre sa vingtième édition anniversaire à Meknès

A travers une programmation singulière cette année, le Festival international du cinéma d’animation de Meknès (FICAM) fait son grand retour, marquant son vingtième anniversaire. Après une suspension de deux ans à cause de la pandémie de la Covid-19, cette occasion symboliquement importante à plusieurs titres pour les organisateurs sera marquée par la présence de grands noms du film d’animation à travers le monde, mais aussi par des rendez-vous majeurs, dont des avant-premières nationales et mondiales.

«Célébrité mondiale dans le film d’animation, grand habitué du FICAM car grand amoureux du Maroc auquel il est particulièrement attaché, mais plus rarement présent à d’autres festivals dans le genre», Michel Ocelot fait partie des grands invités de cette édition-anniversaire, a annoncé ce mercredi à Casablanca le directeur artistique du FICAM et responsable culturel, Mohamed Beyoud, en présentation du programme de l’édition 2022. Connu notamment pour «Princes et princesses» ou encore «Azur et Asmar», le réalisateur français présentera à Meknès, en exclusivité internationale, les premières images de son prochain long-métrage, «Pharaon, le sauvage et la princesse».

Des invités de renom pour les 20 ans du FICAM

En ouverture de ce 20e FICAM, le film «Le Poème de Lamya» a été choisi pour une projection en présence de son réalisateur, Alex Kronemer, et Sam Kadi, producteur. Montré en avant-première au Maroc, ce film est l’histoire d’une jeune refugiée syrienne qui rencontre la poésie soufie de Jallal Eddine Rumi. Invité de l’événement également, grand nom du cinéma d’animation japonais connu dans le monde, Ayumu Watanabe présentera son nouveau film, «La chance sourit à Mme Nikuko», en compétition du long-métrage d’animation. Il montrera aussi le making-of de «Les enfants de la mer».

Parmi les autres invités de renom, on trouve cette année les voix françaises de Marge et Homer Simpson, Véronique Augereau et Philippe Peythieu. En conférence de presse, les organisateurs du festival ont annoncé que le binôme donnera une intervention sur le doublage dans le cinéma d’animation. Dans le cadre des rencontres «Un thé à la menthe avec…» rassemblant professionnels et amoureux du septième art, les deux intervenants feront aussi des démonstrations de doublage.

Par ailleurs, la bédéiste libanaise Zeina Abirached sera la présidente du jury de la compétition internationale du court-métrage d’animation Courts Compet’.

Une ouverture sur le film d’animation international et sur le secteur au Maroc

Très ouvert sur le film d’animation à l’international, le FICAM a choisi à la fois le Maroc comme invité d’honneur de cette édition, un secteur qui reste encore nouveau dans le pays et que de nombreux professionnels nationaux s’attellent à développer. Dans ce sens, la programmation prévoit un focus sur les trois studios nationaux producteurs de la première série d’animation marocaine, Neverseen, Lorem et Arcoustic.

Ces rencontres spéciales se feront dans le cadre d’une première édition du Forum marocain du film d’animation, incluse au festival du 6 au 8 mai. Elle réunira les représentants de ces studios avec ceux des deux chaînes publiques, Al Aoula et 2M, ainsi que l’Institut national des Beaux-Arts de Tétouan et l’Ecole supérieure des Beaux-Arts de Casablanca. Dans ce sens, les organisateurs ont indiqué que ce forum «permettra d’échanger sur l’avenir du film d’animation au Maroc, avec la perspective, dans les années à venir, d’organiser à Meknès un marché du film d’animation».

Dans un volet rattaché qu’est celui de la formation, le festival rassemblera plus de 150 étudiants des écoles d’art et d’audiovisuel au Maroc, à l’occasion d’ateliers de Master Class et de conférences, y compris le Forum du film d’animation marocain.