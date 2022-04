Inde : Des anciens hauts fonctionnaires demandent à Modi de réagir aux actes anti-musulmans

Face à la montée des actes de répression ciblant les musulmans en Inde, 108 anciens hauts fonctionnaires, conseiller à la sécurité nationale, ou encore directeurs des administrations fédérales et régionales, ont adressé une lettre ouverte au premier ministre Narendra Modi, lui demandant de réagir pour mettre fin aux attaques contre les musulmans dans le pays.

Dans cette lettre, les signataires s’alarment de voir que les pouvoirs publics sous l’autorité du parti nationaliste hindou «tordent la Constitution et les lois pour imposer la tyrannie de la majorité hindoue, et forcer la minorité musulmane à vivre dans une peur constante», rapporte RFI.

Ces musulmans indiens n’ont souvent plus le droit de prier librement, déplorent-ils, de manger ou de porter ce qu’ils veulent, alors que les jeunes filles se voient interdire le port du voile dans les écoles dans l’État du Karnataka, dans le Sud du pays. Selon Shivshankar Mukherjee, ancien ambassadeur d’Inde au Royaume-Uni et signataire de la lettre, cette dérive est suprémaciste et risque de remettre en cause les fondements démocratiques de l’Inde.

Après la destruction de commerces dans un quartier majoritairement musulman à New Delhi, plusieurs nationalistes hindou ont ouvertement appelé au meurtre et au viol des musulmanes et musulmans, comme ce fut le cas début avril alors qu’un prêtre hindou a menacé d’enlever et de violer publiquement de jeunes musulmanes, rapporte NDTV.

Le silence du gouvernent de Narendra Modi face à ces actes, qui prétend qu’ils sont isolés et menés par des groupes radicaux, est largement perçu comme un soutien par de nombreux nationalistes hindou. Cette situation doit immédiatement cesser, estiment les signataires, alors que tout le pays est ravagé par une vague anti-musulmans.