«L’Espagne souhaite avoir de bonnes relations aussi bien avec le Maroc que l’Algérie»

L’Espagne est déterminée à entretenir de bonnes relations avec l’Algérie et le Maroc, a précisé José Manuel Albares, ce mercredi à la Chambre basse du Parlement. «Je réaffirme mon engagement envers l'Algérie et le gouvernement algérien et je réitère notre volonté d'avoir les meilleures relations avec eux et que cela n'est pas incompatible avec le fait d'avoir de bonnes relations avec le Maroc», a-t-il affirmé en réponse à une question orale d’une députée du Parti Populaire.

Albares a défendu la «nouvelle étape» que Rabat et Madrid abordent, depuis le 18 mars, soulignant qu’elle «a apporté des avantages à l'Espagne, ce qui profitera avant tout aux villes espagnoles de Ceuta et Melilla, ainsi qu’aux régions des Iles Canaries et de l'Andalousie».

Le ministre des Affaires étrangères a annoncé la réactivation, dans les prochaines semaines, des groupes de travails conjoints sur l'immigration et les frontières maritimes. «L'Espagne veut avoir les meilleures relations de voisinage avec tous ses voisins», a réitéré Albares.

Pour rappel, le chef de la diplomatie José Manuel Albares a qualifié les critiques du chef de l’Etat algérien au soutien de Pedro Sanchez au plan marocain d’autonomie au Sahara de «polémiques stériles», auxquelles il ne souhaite pas s’inscrire.