France : Maroc Entrepreneurs organise la 14e Journée de la création d’entreprise

L’association Maroc Entrepreneurs a annoncé ce mercredi te tenue de la 14e édition de la Journée de la création d’entreprise le 14 mars prochain à la Maison de la chimie à Paris en clôture du programme d’accompagnement de la création d’entreprise Tremplin Maroc.

Le thème abordé pour cette journée, indique un communiqué des organisateurs, aura pour titre «Nouveau Maroc, nouveaux challenge vers un développement inclusif et durable». L’association entend, à travers cette édition, mettre en avant l’actualité économique et les perspectives de croissance du Maroc pour plus de 1 000 visiteurs attendus.

Ainsi, une première table ronde va traiter de la nouvelle dynamique des régions, leurs projets structurants et actions pour créer un écosystème propice à l’essor de l’entrepreneuriat et de l’investissement. La seconde mettra l’accent sur les secteurs clefs, avec la participation de représentants et d’acteurs qui contribuent au rayonnement économique du Maroc.

L’espace dédié au Forum Tremplin Maroc sera pour sa part agrandit et l’exposition qui réunit les acteurs des écosystèmes économiques et entrepreneuriaux marocains et français accueillera le Village des Régions, afin d’offrir des espaces de rencontre et de présentation des opportunités de business et d’investissement dans lesdites régions.

Des prix seront aussi remis aux projets les plus aboutis parmi les porteurs de projets accompagnés dans le cadre du programme Tremplin Maroc, avec à la clef des mises en relation privilégiées pour poursuivre leur périple entrepreneurial.

En outre, l’édition proposera des master class, un déjeuner networking, des présentations de parcours d’entrepreneurs et des rendez-vous d’affaires. Des acteurs de l’écosystème entrepreneurial marocain et français seront aussi présents, comme la Fondation Hassan II pour les Marocains résidents à l’étranger, l’ambassade du Maroc en France, TAMWILCOM, l’Agence marocaine du développement des investissements et des exportations, ainsi que des représentants des Centres régionaux d’investissement et des fonds d’investissements et autres entrepreneurs.