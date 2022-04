Le bureau de liaison israélien à Rabat organise un Iftar à l'occasion du mois de Ramadan

Le Bureau de liaison israélien à Rabat a organisé, mardi, un Iftar, à l'occasion du mois de Ramadan. «Hier, j'étais heureux de la participation d'amis musulmans et juifs, pour la deuxième fois depuis ma présence au Maroc, à cet Iftar distingué, sur les rythmes de musique issue du patrimoine marocain authentique, à travers lesquels nous avons ravivé l'esprit de tolérance et de coexistence entre les religions», a écrit David Govrin, chef du bureau de liaison, sur son compte Twitter.

Pour sa part, Eyal David, chef adjoint du bureau de liaison israélien au Maroc, a indiqué que plusieurs personnalités ont été invitées à cette cérémonie. «À l'occasion du mois sacré du Ramadan, le chef de notre mission diplomatique a organisé un Iftar en l'honneur de nos amis marocains. J’ai été honoré de rencontrer, entre autres, le vice-président du Parlement (…), le maire de Tanger ainsi que le basketteur israélien Abu Arisha qui évolue au Maroc», a-t-il indiqué sur son compte Twitter.

Lundi, le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz a annoncé l’organisation d’un Iftar en l'honneur des «ambassadeurs» des pays signataires des Accords d'Abraham. «J'ai souhaité à mes amis du Maroc, de Bahreïn, des États-Unis, des Émirats arabes unis et d'Égypte un Ramadan Kareem et j'ai parlé de nos liens formidables, qui contribuent à la paix et à la stabilité régionales», a-t-il ajouté.

Today I hosted a celebratory Iftar dinner with the Ambassadors of the Abraham Accords signatories. I wished my friends from Morocco, Bahrain, U.S., U.A.E. and Egypt a Ramadan Kareem and spoke about our tremendous ties, which contribute to regional peace and stability. pic.twitter.com/5vJ4mtPRSN