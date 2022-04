Rabat et Madrid réactivent le groupe migratoire mixte permanent maroco-espagnol

Le groupe migratoire mixte permanent maroco-espagnol se réunira le 6 mai à Rabat avec la présence, en principe, des secrétaires d'État à l'intérieur, à la migration et aux affaires étrangères d'Espagne. Des sources gouvernementales ont confirmé à l’agence espagnole EFE, la tenue de cette rencontre, rappelant que la réactivation de ce groupe fait partie de l'accord entre les deux pays, faisant suite à la reprise des relations entre le Maroc et l’Espagne.

La réunion du groupe de migration pourrait coïncider avec la réouverture des frontières terrestres entre le Maroc, Ceuta et Melilla, bien qu'il n'y ait toujours pas de date définitive, ajoute EFE. Celle-ci note que récemment, le ministre espagnol de l'Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, a déclaré que cette réouverture aurait lieu «prochainement».

Le 9 avril, l'Espagne et le Maroc ont adopté une déclaration commune sur 16 dossiers qui devrait servir de «feuille de route» pour leurs nouvelles relations bilatérales, et dans laquelle la création d'au moins six «groupes de travail». La réouverture des frontières et le rétablissement du trafic aérien et maritime, le respect des frontières, la coopération en matière d'immigration, de développement économique et culturel ou d'éducation figurent sur cette liste.

Les mêmes sources ont assuré qu’au moins six groupes vont reprendre ou être créés «sous peu», précisant qu’il s’agit du groupe de travail sur la délimitation des espaces maritimes ; sur l'éducation, la formation professionnelle et l'enseignement supérieur ; un autre pour la culture et le sport, en plus de la réactivation du groupe migratoire mixte permanent maroco-espagnol.