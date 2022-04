Sahara : La MINURSO dément avoir fait référence à un convoi d'armes du Polisario, bombardé par les FAR

La MINURSO a réagi aux informations publiées par la presse marocaine, portant sur des passages du briefing présenté, le 20 avril au Conseil de sécurité, par son chef, le Russe Alexander Ivanko.

La mission «nie» que le représentant spécial du secrétaire général de l’ONU au Sahara occidental ait déclaré devant les Quinze qu'une frappe aérienne des Forces armées royales avait touché un convoi de véhicules du Front Polisario qui transportait des armes, indique le porte-parole du secrétaire général de l’ONU dans une déclaration à l’ouverture de son point de presse du mardi 26 avril.

Stéphan Dujarric a précisé que «la MINURSO a pu se rendre, le 13 avril (soit trois jours après l’annonce de la frappe des FAR, ndlr), sur les lieux de l'attaque présumée et a trouvé trois véhicules - deux camions et un véhicule léger- qui semblaient avoir été touchés par des munitions aéroportées. La MINURSO n'a pas pu confirmer de manière indépendante s'il y avait eu des victimes dans l'incident. Cette information a été dûment communiquée au Conseil de sécurité le 20 avril». La version marocaine avance que le Russe Ivanko aurait annoncé que les Forces armées royales auraient informé, le 10 avril, les services de la MINURSO qu’un drone des FAR a frappé 10 camions du Polisario.

Il convient de souligner que les casques bleus de la MINURSO sont, depuis le 13 novembre 2020, interdits par le Polisario d’effectuer des patrouilles à l’Est du Mur des Sables, sous prétexte que la guerre fait rage dans la zone. Ils doivent, au préalable, solliciter des autorisations pour y mener des missions d’inspections.

Pour rappel, la MINURSO a dû attendre trois jours avant de dépêcher, le 4 novembre, une équipe enquêtait sur le bombardement par un drone des FAR de camions algériens.