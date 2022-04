Maroc-Espagne : Réunion imminente pour la délimitation des espaces maritimes

L’Espagne et le Maroc aborderont «sous peu» la délimitation des frontières maritimes. Une annonce faite par le ministre des Affaires étrangères, José Manuel Albares, ce mardi 25 avril lors d’un point de presse. «Il y a un dialogue interne au sein de l'administration et avec les Marocains pour faire avancer la relation et qu'elle soit mutuellement bénéfique et dans le respect mutuel», a-t-il souligné.

Le président des Iles Canaries, Angel Víctor Torres, a indiqué, également ce mardi au Parlement régional, que la commission bilatérale hispano-marocaine chargé des la délimitation des espaces maritimes dans la façade atlantique pourrait se réunir «la semaine prochaine», avec la participation de représentants du gouvernement de l’archipel.

Ce groupe de travail est un cadre créé en 2001. Sa première réunion remonte à octobre 2005, en pleine lune de miel entre Rabat et Madrid suite à la formation du gouvernement socialiste dirigé par José Luis Rodriguez Zapatero, en avril 2004.

La réactivation de ce groupe figure sur la Déclaration conjointe, publiée au terme des entretiens, du 7 avril à Rabat, entre Pedro Sanchez et le roi Mohammed VI. Une réactivation ayant pour objectif «de réaliser des avancées concrètes», a souhaité le chef du gouvernement dans des déclarations à la presse, depuis la capitale marocaine.