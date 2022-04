Flambée des prix de billets de ferry entre le Maroc et l’Espagne malgré la basse saison

Avec la hausse des cours du pétrole ces dernières semaines, à cause de l’intervention russe en Ukraine, les prix des carburants ont été des niveaux sans précédent, bien qu’ils connaissent, ces derniers jours, un reflux à l’échelle mondiale. Les carburants dédiés au transport maritime n’ont pas été épargnés, provoquant une hausse sensible des prix des billets des bateaux. Alors que les Marocains se réjouissent encore de la reprise des relations entre le Maroc et l’Espagne qui doit se traduire par l’inclusion des ports espagnols dans l’Opération Marhaba 2022, les prix affichés actuellement ont du mal à passer pour beaucoup de Marocains du monde.

Sans attendre le benchmark estival établit par Yabiladi, nous avons comparé les tarifs en ligne ce mardi 26 avril 2022 pour un départ idéal le 2 mai 2022. Les calculs ont été faits sur la base d’une famille composée de deux adultes et deux enfants, voyageant à bord d’une voiture, comme pour nos précédents comparatifs en 2019 et 2021.

Des prix en hausse même comparé à la saison haute

Ainsi, pour une traversée le 2 mai 2022 de Tarifa à Tanger ville, le prix proposé est de 327,5 euros pour la compagnie FRS, seule compagnie maritime opérant sur cette ligne. Les prix restent les mêmes sur les plateformes de réservations comme Direct Ferries ou encore Click Ferry.

Au départ d’Algésiras et à destination de Tanger Med, les tarifs varient entre 272 et 284 euros. Ainsi, ils plafonnent à 272 euros pour la compagnie Africa Morocco Link (AML). Pour le même trajet d’une heure et demie, le voyage est proposé pour les 4 passagers à 284 euros par FRS Iberia. C’est presque le même prix proposé par la compagnie maritime espagnole Balearia pour ce trajet et qui s’établit à 287 euros.

Toutefois, on constate une hausse des prix variant entre 15 et 20% par rapport à la saison estivale 2019. En effet, avant la pandémie du Covid-19, la compagnie maritime Trasmediterránea proposait ce trajet maritime pour 233 euros.

Toutefois, c’est pour le trajet Almeria-Nador que la hausse est la plus palpable. Ainsi, pour notre famille de 4 personnes, un départ prévu le 9 mai à 14h et une arrivée à 19h30 à Nador, le prix du trajet assuré par la compagnie Balearia atteint 492 euros. Dans ce cas de figure, la hausse des prix dépasse les 52% puisque le même trajet était proposé en 2019, par la compagnie maritime espagnole Naviera Armas, à 323 euros seulement.

Des prix moins chers pour d’autres

Toujours pour les lignes reliant l’Espagne au Maroc, la traversée entre Barcelone-Tanger Med est proposée à 526 euros par la compagnie Grandi Navi Veloci (GNV) pour un départ prévu le 3 mai 2022 à 12h et une arrivée le 4 mai à 18h30. Ce prix reste moins cher que ceux adoptés en 2019 pour la saison estivale. En effet, la traversée entre Barcelone et Tanger Med était proposée par la compagnie maritime italienne Grimaldi Lines à 650 euros.

Enfin, quant au trajet Sète-Tanger, plus long et plus cher, la traversée assurée par GNV est proposée à 650 euros pour un départ le 2 mai à 20h et une arrivée le 4 mai à 18h30 (48h et 30 min). Balearia propose un trajet moins court et moins cher, reliant Sète à Nador (40h) à 621 euros pour le 9 mai. On remarque là aussi des tarifs moins élevés par rapport à ceux adoptés par les compagnies maritimes au cours de la haute saison, lors de l’Opération Marhaba. En effet, ce trajet maritime était proposé à 981 euros par GNV en 2019 et à 1 473 euros par la même compagnie, l’été dernier. Nul doute que ces prix constatés en mai repartirons à la hausse dès le démarrage de l'opération Marhaba prévu le 15 juin 2022.

Les prix des bateaux depuis le sud de l'Espagne ont provoqué de vifs commentaires sur les réseaux sociaux. D'autant plus que les familles marocaines doivent déjà faire avec les frais de péages et de carburants en hausse pour rejoindre le port en voiture depuis les villes de résidence. Enfin, cette simulation ne concernant que l'aller simple, il faut donc prévoir le double pour boucler le budget particulièrement salé en ce mois de mai.