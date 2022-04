Achraf Hakimi et sa Golf : La simplicité malgré le succès

Achraf Hakimi et sa Golf 7 R unlimited. / DR

La star des Lions de l’Atlas et du PSG Achraf Hakimi, qui vient de remporter son premier titre de champion de France et dont le salaire annuel dépasse 10 millions d’euros, n’a rien perdu de sa simplicité et de sa modestie, bien au contraire.

Si à seulement 23 ans, le joueur a déjà soulevé les coupes les plus prestigieuses d’Europe comme la Champions League, la Supercoupe d’Espagne, la Supercoupe de l’UEFA, le Championnat d’Italie ou d’Allemagne, il ne parade pas avec ses millions et ses trophées, mais s’assied quotidiennement derrière le volant d’une Volkswagen Golf 7.

Si Hakimi a certes, opté pour une Golf 7 R «unlimited» de 310ch, le joueur ne se montre pas avec des voitures de marques prestigieuses et exotiques comme ses coéquipiers qui sont plus habitués des Ferraris et Lamborghinis.

Le choix d’Hakimi reste cependant exclusif, car le constructeur allemand n’a vendu que 50 de cette série limitée unlimited en Espagne, mais avec un prix d’un peu plus de 50 000 euros aujourd’hui, il ne faudrait que quelques jours au joueur pour pouvoir se l’offrir.