Présidentielles 2022 : 85% des électeurs musulmans ont fait un vote barrage au RN

Emmanuel Macron et Marine Le Pen lors du débat présidentiel avant le second tour des élections.

Un sondage de l’Ifop réalisé pour La Croix et Le Pèlerin, s’intéressant au vote des électorats confessionnels au second tour de l’élection présidentielle de 2022 en France, a confirmé le vote homogène des électeurs se disant de confession musulmane contre Marine Le Pen. Avec 85% de votes pour Emmanuel Macron, ils ont réaffirmé leur refus de voir le Rassemblement national à L’Élysée.

En effet, ce chiffre déconstruit l’idée du vote communautaire et revêt un aspect de scrutin barrage contre le RN chez les musulmans, qui ont été 69% à avoir voté pour Jean-Luc Mélenchon (France insoumise) au premier tour, 14% à avoir choisi le président sortant réélu et 7% à s’être exprimés pour la candidate du RN. Bien que La République en marche d’Emmanuel Macron semble avoir perdu de sa popularité auprès de l’électorat musulman, qui a été de 25% au premier tour en 2017, il continue d’être élu par la majorité de ces votants au second tour face à Marine Le Pen, qui a récolté cette fois-ci 15%.

Cependant, de nombreux musulmans ont choisi plutôt de s’abstenir. Les 85% favorables à Macron ne sont comptés que sur les 58% d’électeurs de confession musulmane à s’être déplacés aux urnes, dimanche dernier, comparé au pourcentage général de 71,8% chez l’ensemble des Français.

L’électorat se déclarant de confession musulmane et ayant voté pour Macron au second tour ne paraît donc pas avoir été convaincu en grand nombre par le programme du président sortant réélu, mais il s’accorde en majorité à empêcher une élection de Marine Le Pen et du Rassemblement national. Une semaine avant le second tour, la Grande mosquée de Paris et le Rassemblement des musulmans de France (RMF) ont justement appelé à voter Macron pour faire barrage à Le Pen.

Cette tendance confirme les éléments rapportés par une enquête interne du Collectif contre l’islamophobie en Europe (CCIE), réalisée une semaine avant le premier tour du scrutin.

Moins convaincus par Macron mais décidés à faire échoir Le Pen

Selon les résultats de l’enquête interne du CCIE, 81,1% des sondés ont exprimé leur intention de voter plutôt pour Mélenchon. Dans la synthèse des positionnements des candidats en matière d’islamophobie, formulée par le CCIE, le candidat FI a été le seul à s’être prononcé contre la loi sur le séparatisme et la fermeture administrative de lieux de culte, tout en ayant une vision fidèle de la laïcité et en se prononçant pour la liberté dans le choix des tenues vestimentaires.

Le candidat écologiste Yannick Jadot suit en remplissant deux des positions favorables, notamment celle sur la laïcité. Emmanuel Macron remplit seulement celle sur les tenues vestimentaires. À l’image des candidats de droite et d’extrême droite, Marine Le Pen ne remplit aucun des points. Autant dire que face à la candidate RN, le choix des électeurs de confession musulmane ne tombe pas sur le président réélu en premier, mais celui-ci reste un recours pour barrer la route au parti, malgré les mesures et les déclarations du gouvernement sur les musulmans de France sous le premier mandat de Macron.

L’Ifop indique, par ailleurs, que les électeurs catholiques restent les plus nombreux à s’être déplacés vers les bureaux de vote (79%). Ils sont suivis des protestants (70%) et de ceux ne s’identifiant à aucune religion (66%).

Mais la participation chez les catholiques reste considérablement variable, entre les pratiquants réguliers (93%) et les non-pratiquants (70%). Dans tous les cas, et contrairement au vote des musulmans, aucune tendance homogène n’y est observée, puisque 55% ont voté pour Emmanuel Macron et 45% pour Marine Le Pen.

Ces chiffres dénotent plutôt de l’alignement de cette catégorie d’électeurs avec la tendance globale de ce scrutin, qui a donné Emmanuel Macron vainqueur avec 58,54% des voix contre 41,46% pour Marine Le Pen.