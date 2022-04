La RAM propose 6 millions de sièges et 80 liaisons pour la saison d'été 2022

La compagnie aérienne Royal air Maroc (RAM) a annoncé, ce mardi, le renforcement de son programme de vols pour la saison d’été 2022 pour accompagner la reprise du trafic. La compagnie proposera ainsi 6 millions de sièges sur 80 liaisons aériennes à travers les quatre continents, apprend-on d’un communiqué.

Grâce à la réouverture d’une grande partie des routes aériennes fermées depuis la crise sanitaire et l’ouverture de nouvelles lignes comme Tel Aviv et Dubaï, la RAM recouvrera près de 90% de son réseau de 2019, ajoute le communiqué, qui précise que plus de 2,2 millions de sièges seront proposés sur le continent européen. Ainsi, quelque 437 fréquences par semaine relieront 9 aéroports marocains à 32 aéroports en Europe.

Dans le détail, 890 000 sièges seront proposés vers la France avec 400 vols et 200 fréquences, reliant 9 aéroports français à 8 Marocains. La seule destination Paris (CDG et Orly) offre 121 fréquences par semaine, précise-t-on.

Sur le reste de l’Europe, 43 routes aériennes relieront 22 aéroports européens à 8 villes marocaines pour une capacité de plus de 1,3 million de sièges pour 237 fréquences par semaine. Les lignes reliant Casablanca à Barcelone, Bologne, Malaga, Madrid, Bruxelles, et Milan, passeront également à un double vol quotidien, souligne la RAM.

Pour l'Afrique, la RAM renforce son réseau qui passera à 25 routes aériennes et une offre de 900 000 sièges pour quelque 110 fréquences par semaine.

En Amérique du Nord, la compagnie proposera près de 500 000 sièges, soit 6% de plus qu’en 2019. Les 4 routes aériennes reliant Casablanca à New York, Washington, Montréal et Miami offriront ainsi 35 fréquences hebdomadaires.

Au Moyen-Orient, RAM proposera 200 000 sièges (+25%) avec 17 fréquences sur les 6 routes aériennes opérées par la compagnie reliées à Casablanca. Outre Djeddah, Riyad, Médine, Le Caire et Tel Aviv lancée en mars dernier, la compagnie étoffera son réseau avec l’ouverture très prochainement d’une nouvelle route aérienne reliant Casablanca à Dubaï.

Par ailleurs, afin de lancer ce programme dans les meilleures conditions, Royal air Maroc procédera à l’affrètement d’avions performants selon les critères et les normes de sécurité et de confort imposés par les autorités compétentes et par Royal air Maroc.