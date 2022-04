Les centres de transfusion sanguine oeuvrent à la stabilisation du stock

Le ministre de la Santé et de la protection sociale, Khaled Ait Taleb, a affirmé, lundi, que le Centre national et les centres régionaux de transfusion sanguine œuvrent à la stabilisation des stocks de sang tout au long de l'année à un niveau qui dépasse la demande.

En réponse à une question orale à la Chambre des représentants, M. Ait Taleb a expliqué que parmi les mesures prises à cet égard figurent des appels périodiques pour sensibiliser les citoyens à l'importance du don de sang à travers les médias, l'organisation de campagnes nationales en partenariat avec des institutions gouvernementales, l'implication de médecins et de cadres de santé et la contribution de nombreuses associations de la société civile ayant une expertise dans le domaine.

Il a révélé que le Centre national de transfusion sanguine dispose actuellement d'un stock estimé à 5 051 poches de globules rouges à l'échelle nationale, ce qui représente un stock de réserve pour 5 jours.

Le ministre a souligné que le Centre a préparé une stratégie d'attraction des donneurs pour la période 2021-2023 basée sur l'adoption d'une politique de proximité en matière de campagnes de don à travers l'acquisition d'unités mobiles et d'équipements nécessaires à la collecte et au stockage du sang et la mise en place d'unités de don de sang pour les grandes villes, tout en créant la première «maison de don du sang».

Il a également fait état de l'élaboration en cours de mécanismes invitant les citoyens, par SMS ou par e-mail, à faire don de leur sang, tout en veillant à l'amélioration des espaces d’accueil des centres régionaux de transfusion sanguine et des banques de sang, a ajouté M. Ait Taleb. Il a indiqué, à cet égard, que le centre national de transfusion sanguine a élaboré un programme intégré pour la restructuration, l’organisation et le développement de l'écosystème de transfusion.

La réforme structurelle prévue avait été élaborée suite au projet de l'Agence nationale du sang en tant que plus haute instance nationale chargée de préparer et de proposer une politique du sang, de suivre sa mise en œuvre et de prendre en charge les besoins nationaux.