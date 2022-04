L'ASMEX participe au Salon international de l'alimentation à Montréal

L'Association marocaine des exportateurs (ASMEX) et le Bureau de promotion du commerce Canada (TFO Canada) ont organisé, du 17 au 23 avril, la participation de 5 entreprises marocaines au Salon international de l'alimentation (SIAL) à Montréal, dans le cadre du projet quinquennal «les femmes dans le commerce pour une croissance inclusive et durable».

La participation de l'ASMEX a pour objectif de promouvoir l'offre exportable marocaine du secteur de l’agro-alimentaire et notamment les activités gérées par des femmes. En plus des 5 entreprises encadrées par l’ASMEX, 8 autres entreprises ont été accompagnées par le Centre de Commerce International (ITC), indique l'Association dans un communiqué.

Durant son séjour à Montréal, la délégation marocaine a participé à des visites de familiarisation organisées à travers plusieurs marchés où sont écoulés les produits alimentaires, notant que plusieurs produits d’origine marocaine sont étalés sur les rayons de plusieurs marchés visités.

La délégation marocaine a participé également à plus de 50 rendez-vous BtoB qui se sont déroulés dans le pavillon marocain au SIAL Montréal. Plusieurs produits ont été mis en avant, dont le vinaigre de fruits, les confitures, l'huile d’olives et les olives en conserves, l'huile d’argan, les biscuits, sauces, salades marocaines et condiments et épices notamment.

Par ailleurs, le communiqué souligne que l'ambassadeur du Royaume du Maroc au Canada, Souriya Otmani, a visité les 2 pavillons du Maroc et s'est entretenue avec les exposants sur les potentialités du marché canadien et les opportunités à saisir, notamment à travers une présence régulière dans les manifestations promotionnelles pour promouvoir les produits marocains.