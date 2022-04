Flambé des prix : Le MP réitère son appel à une Loi de finances rectificative

Le Mouvement populaire (MP, opposition) a réitéré, ce weekend, son appel à l’adoption d’une loi de finances rectificative afin de gérer la période de crise actuelle dans sa relation avec le Covid-19 et les contextes des prix élevés de nombreux matériaux dus à la guerre russo-ukrainienne. Lors d’une lors d'une réunion entre les équipes parlementaires du parti et l'Académie Hassan El Youssi, tenue samedi soir à Salé, le porte-parole officiel du parti a expliqué que le parti de l’Épi cherche une issue de secours à la crise actuelle.

Évoquant, dans des déclarations à la presse, la persistance de la flambée des prix de plusieurs produits, la sécheresse et le Covid-19, Addi Sbaï a rappelé la présentation, par le parti, de nombreuses propositions à l’exécutif. Il a accusé le gouvernement d’Aziz Akhannouch de ne pas y avoir prêté attention. Pour la formation politique dirigée par Mohand Laenser, la non-introduction d'une loi de finances rectificative est «une erreur stratégique», surtout après que «la réalité a dépassé la loi actuelle dans la forme et le contenu». Le parti appelle aussi à la nécessité d'ouvrir un dialogue pour parvenir à des résultats qui mettent fin à la crise actuelle.

En février, le parti de l’Épi avait appelé le gouvernement à travailler à la présentation, dans les meilleurs délais, d’un projet de loi de finances rectificative pour revoir les attentes et les indicateurs, et à reconsidérer ses orientations, priorités et choix économiques et sociaux, à la lumière d’une année agricole sèche et les effets négatifs croissants de la pandémie du Covid-19 sur plusieurs secteurs économiques et sociaux.