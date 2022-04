Air Arabia Maroc lance la ligne directe Nador-Strasbourg

La compagnie aérienne Air Arabia Maroc a annoncé, ce lundi, le lancement d’une nouvelle ligne directe au départ de Nador et à destination de Strasbourg dès le 20 juin prochain. Ainsi, les voyageurs au départ de Nador pourront rejoindre Strasbourg le lundi avec un départ à 7h pour une arrivée 10h50 heure locale. Dans le sens des retours, Strasbourg reliera Nador le lundi pour un départ à 11h40 heure locale et une arrivée à 13h30 à Nador. Tous ces vols opéreront avec des Airbus A320, précise la compagnie.

Les clients de la compagnie pourront désormais réserver leurs vols directs pour cette destination, soit à partir du site web d'Air Arabia, ou en contactant le centre d'appels ou les agences de voyage agréées.

Capitale européenne classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, Strasbourg est une ville multiculturelle, riche de ses influences et de son patrimoine franco-allemand, alliant le passé et modernité. Strasbourg vient s’ajouter aux nombreuses villes françaises opérées par Air Arabia après Lyon, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Paris et Marseille.