France : Le CCIE saisit la justice contre CNews et Vincent Hervouët

Le Collectif contre l’islamophobie en Europe (CCIE) a annoncé, dimanche 24 avril, déposer plainte à l’encontre du journaliste Vincent Hervouët, de l’animateur Pascal Praud et de la chaîne CNews pour «diffamation raciale et incitation à la haine», contenues selon le CCIE dans l’émission du 30 mars dernier, consacrée à la possible victoire de Marine Le Pen au second tour de la présidentielle de 2022.

L’action intervient après que Vincent Hervouët, par ailleurs chef de service à LCI, a tenu des propos mettant en cause les musulmans dans «les vols de moutons» aux agriculteurs français qui vivent une «solitude absolue», à l’approche de l’aïd. Tentant d’étayer son propos lors de l’émission «L’Heure des pros 2», il a confondu la fête de fin de Ramadan avec celle du sacrifice.

Vincent Hervouët, chef du service de LCI. Selon lui, des moutons sont enlevés pendant Ramadan par des musulmans, dans les villages de France. pic.twitter.com/aVMebDU1NR — L'oeil Medias (@LoeilMedias1) April 23, 2022

Sur son compte Twitter, le CCIE a indiqué que «la responsabilité des médias dans la construction du «problème musulman» ne restera pas impunie», d’où la justice sera saisie sur les propos tenus lors de l’émission. Le CCIE, à travers son site Internet, a par ailleurs appelé les citoyens à saisir le CSA en grand nombre, afin de signaler cette séquence et faire aboutir son action. Sur les réseaux sociaux, les propos de Vincent Hervouët ont provoqué l’ire de nombreux internautes, qui on dénoncé une nouvelle sortie stigmatisante sur la chaîne d’information française CNews.