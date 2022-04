Le président de Melilla aborde avec Albares la réouverture de la douane commerciale avec le Maroc

Le président de Melilla se réunit ce lundi 25 avril avec le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares. Eduardo de Castro veut s’assurer auprès du chef de la diplomatie de la possibilité de la réouverture de la douane commerciale, fermées sur une décision des autorités marocaines, depuis le 1er août 2018. Ce sujet a été, d'ailleurs, soulevé par des journalistes espagnols lors du point de presse que le chef de l’exécutif a animé le 7 avril à Rabat.

Dans sa réponse, Pedro Sanchez a lu un passage de la déclaration conjointe publiée suite à ses entretiens avec le roi Mohammed VI, annonçant que «la pleine normalisation de la circulation des personnes et des marchandises sera rétablie de façon ordonnée, y compris des dispositifs appropriés de contrôle douanier et des personnes au niveau terrestre et maritime».

Pour rappel, De Castro a déjà sollicité, le 18 mars, une réunion avec José Manuel Albares, quelques heures seulement après la diffusion du soutien de Pedro Sanchez à l’initiative marocaine d’autonomie au Sahara occidental. Une décision que le président de Melilla avait alors qualifiée de «bonne nouvelle (…) C’est une nouvelle étape ambitieuse qui s'ouvre avec un agenda clair (…) pour clore une crise qui nous étouffe depuis la fermeture de la frontière commerciale, ouverte depuis 1886».