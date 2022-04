Covid-19 au Maroc : 30 nouvelles infections et aucun décès ce dimanche

Jusqu’à 15h ce dimanche, 30 cas du nouveau coronavirus ont été enregistrés au Maroc, sur 7 045 tests réalisés, portant à 1 164 700 le nombre de personnes infectées depuis le début de cette pandémie. De plus, 24 802 531 personnes ont reçu la première dose du vaccin contre la Covid-19, 23 280 368 personnes ont reçu la deuxième et 6 233 295 personnes ont reçu la troisième.

Le Maroc a enregistré 71 nouvelles guérisons, portant à 1 148 225 le nombre total, avec un taux de rémission de 98,6%.

De plus, aucun décès n’a été déploré entre samedi et dimanche. Le nombre de personnes décédées à cause du Covid-19 au Maroc depuis le début de la pandémie s’établit à 16 065 alors le taux de létalité est de 1,4%.

Le Maroc compte désormais 410 cas actifs sous traitement. 11 patients restent dans un état critique (dont 2 lors des dernières 24h), alors qu’aucun patient n’est sous intubation. Le taux d’occupation des lits de réanimation atteint 0,2%.

Quant à la répartition géographique des infections de ces dernières 24 heures, Marrakech-Safi arrive en tête avec 12 cas, tous enregistrés à Marrakech. Vient ensuite Casablanca-Settat avec 8 cas : 5 à Casablanca, 2 à El Jadida et 1 à Berrechid.

Rabat-Salé-Kénitra suit avec 6 cas (5 à Rabat et 1 à Skhirate-Témara). De plus, 3 infections ont été enregistrées dans l'Oriental (2 à Nador et 1 à Oujda-Angad), alors qu’une infection a été confirmée à Tanger-Assilah (Tanger-Tetouan-Al Hoceima).