Maroc : L'UMT appelle à mettre fin à la série d'attaques contre le pouvoir d'achat de la classe ouvrière

A huit jours de la célébration, par la classe ouvrière marocaine, du 1er mai, l’Union marocaine du travail (UMT) a indiqué ce dimanche célébrer cette journée mondiale sous le slogan «Arrêtez la série d'attaques contre le pouvoir d'achat de la classe ouvrière et de l’ensemble du peuple». Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, la centrale syndicale rappelle que cette journée est commémorée «dans le sillage de l'érosion continue du pouvoir d'achat due à la flambée des prix alimentée par la crise épidémique et les troubles géopolitiques récents sur la scène internationale».

«Puisque le 1er mai de cette année coïncide avec le déroulement des rituels de l'Aïd al-Fitr» et alors que «le danger épidémiologique» persiste malgré une situation relativement stable ces derniers temps, le secrétariat national de l’UMT annonce une série de mesures. Ainsi, il préconise de «ne pas organiser de manifestations de masse et de grands défilés au niveau central, local ou régional», tout en maintenant «toutes les formes et manifestations de célébration, de protestation et de solidarité ouvrière au sein de tous les sièges de l’UMT».

Il annonce aussi qu’il «laisse le pouvoir à chaque syndicat régional ou local, syndicat national le soin d'élaborer des initiatives et des formules tenant compte des spécificités de l'entité ou du secteur». «Pour la troisième année consécutive, et à contrecœur, nous sommes obligés de ne pas commémorer notre Journée internationale comme nous l'avons fait et organisé pendant plus de soixante ans depuis le 1er mai 1956», indique l’UMT dans son communiqué, en informant que son secrétaire général prononcera un discours qui sera diffusé le 1er mai 2022, à partir de 12h00, à travers la page officielle de l’UMT sur les réseaux sociaux.