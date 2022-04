Taourirt : La Kasbah d'El Aïoun Sidi Mellouk inscrite au patrimoine national

La Kasbah d’El Aïoun Sidi Mellouk, dans la province de Taourirt, a été inscrite récemment sur la liste du patrimoine national. Selon la Direction régionale de la Culture de l’Oriental, ce monument historique a été inscrit au patrimoine national sur décision du ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, compte tenu de sa grande valeur patrimoniale et des rôles qu’il a joué dans l’histoire du Maroc.

La construction de cette kasbah est étroitement liée aux campagnes militaires menées par le Sultan Moulay Ismail dans la région de l’Oriental face aux Turcs d’Algérie. Elle a continué a joué un rôle important notamment à l’époque du Sultan Moulay Hassan Premier.

Construite sur une superficie de près de 16 900 m2, dont 12% occupés par la place centrale et les ruelles, la kasbah est dotée d’enceintes de 130 mètres de long et de 6 à 7 mètres de hauteur, et compte un total de 9 tours et 3 portes.