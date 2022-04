Essaouira : Un centre dédié aux enfants en situation de handicap inauguré

La ville d'Essaouira s’est dotée d’un centre de qualification et d’insertion des enfants en situation de handicap, dont la cérémonie d’inauguration a eu lieu, vendredi, en présence du gouverneur de la province, Adil El Maliki. Cette structure socio-éducative, dont l’ouverture s’est déroulée en présence également des élus, des chefs de services extérieurs et des autorités, vise à favoriser l’autonomisation des bénéficiaires et à faciliter leur insertion sociale, à travers une kyrielle de services et de prestations sociales.

Erigé sur une superficie de 555 m2, ce Centre, d’une capacité d’accueil de 100 bénéficiaires, dont la réalisation et l’équipement ont nécessité une enveloppe budgétaire de près de 8 millions de dirhams, mobilisée dans le cadre d’un partenariat entre l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) et les Conseils provincial et communal d’Essaouira, cible les enfants et adolescents en situation de handicap, âgés de 5 à 18 ans.

Cet important établissement, qui comprend un bureau social, des services dédiés aux activités socio-éducatives, médicales, sportives et de formation professionnelle, fournira au profit de la catégorie ciblée des prestations dans les domaines social, médical et paramédical, de l’éducation et de la formation, de la rééducation physique et du soutien psychologique.