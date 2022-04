Diaspo #236 : Mounya Allali, cheville ouvrière de la coopération universitaire entre le Maroc et l’Italie

Les Marocains d’Italie sont souvent animés par la volonté de créer des ponts entre leur pays d’origine et leur pays d’accueil. C’est le cas de la Marocaine Mounya Allali. Après avoir obtenu une licence en études islamiques à l'Université Sultan Moulay Slimane de Beni Mellal, et travaillé à Larache avec l'organisation espagnole Medicos del Mundo, qui fournit des soins médicaux aux populations vulnérables, elle quitte en 2002 le royaume vers l’Italie. Comme c'est le cas pour de nombreuses familles de la région de Beni Mellal, ce départ est fait dans le cadre d’un regroupement familial.

La langue a été l’un des premiers obstacles rencontrés, ce qui l'a amenée à consacrer ses premières années à l'apprentissage des us et coutumes, ainsi que la langue italienne. Heureusement pour Mounya Allali, elle trouvera dans la ville portuaire de Pesaro, où elle s’installe, une association qui aide à l'intégration. Au fil du temps, c'est elle qui va aider cette association dans l'organisation d'activités et la communication.

Et parce que l'amour des études ne la quitte pas, l’universitaire marocaine a attendu de maîtriser la langue italienne avant de se rendre à la Faculté de médiation culturelle et des langues orientales, à l'université de sa ville de résidence, pour étudier les langues orientales. Après deux années d'études, sa licence marocaine est finalement reconnue et elle intègre un master sur l'Islam en Europe, à l'Université de Padoue. Ce cursus s'adressait surtout aux fonctionnaires et aux employés. Mais Mounya tenait à travailler sept jours sur sept et à étudier les samedis et dimanches.

«Après les événements du 11 septembre 2001 et ce qui s'en est suivi, ce master s'est fait une réputation en Italie, car c'était le premier du genre. Ce master m'a ouvert des perspectives pour faire connaissance avec des chercheurs travaillant sur le sujet de l'Islam en Europe, qui m'ont beaucoup apporter.» Mounya Allali

Connexion au monde académique

Après la fin du master, la Marocaine est restée connectée au monde académique, jusqu'à ce qu'elle travaille comme coordinatrice du master dans lequel elle a étudié, en 2017. «Le master s'est transformé en un master international, avec la participation d’étudiants du monde arabe, ce qui lui a donné un plus grand rayonnement. En fait, près de la moitié des étudiants sont Marocains», nous confie-t-elle. «Ma tâche est de coordonner entre les étudiants et les professeurs, car les cours sont enseignés en grande partie à distance. Les études à distance sont un véritable défi, ce qui nous oblige à maintenir un contact étroit avec les étudiants», explique-t-elle.

«Depuis 2017, nous travaillons via une plate-forme électronique sophistiquée, qui nécessite une participation continue des étudiants, et ce sont des questions que je supervise. Je sers de pont entre les étudiants et les professeurs, en essayant de maintenir le niveau distingué du master.» Mounya Allali

En 2021, le master est baptisé «Religion, politique et société mondiale», après avoir intégré le projet scientifique international Primad, qui vise à prévenir l'extrémisme religieux. Financé par le gouvernement italien, le projet est basé sur la mise en place de réseaux universitaires, entre les universités italiennes et celles de pays de l’Organisation de la coopération islamique (OCI). «L'expérience académique m'a apporté une grande richesse, d'autant plus qu'elle reste dans le cadre des études islamiques», reconnaît la Marocaine.

Littérature et politique

Parce qu'elle s'intéresse à ce qui se passe dans son pays, Mounya Allali a décidé d'entrer en politique au Maroc à travers le Parti de l’Istiqlal. Elle qualifie cette expérience de «très belle, surtout lors des dernières élections» de septembre 2021. «Je visite le Maroc régulièrement et m'intéresse tout particulièrement à la question de la participation politique pour les Marocains du monde», avoue celle qui travaille déjà sur le droit de vote dans les pays de résidence.

«Même si on voit que c’est loin d'être acquis, cela reste une ambition légitime. La Constitution marocaine nous donne ce droit. Ce qui nous manque, c'est de travailler sur la mise en œuvre de ses dispositions.» Mounya Allali

En Italie, Mounia appartient à la Fédération des Verts. «En tant qu'immigrés, nous ne participons que très peu à la vie politique. L'immigration marocaine en Italie n'est pas similaire à celle en France ou en Belgique, par exemple. L’immigration dans ces deux pays est une immigration installée. En Italie, on peut l'appeler migration temporaire ou de transit, car les familles s'installent pour un certain temps et migrent vers d'autres pays de l'Union européenne, lorsqu’elles obtiennent la citoyenneté», détaille-t-elle.

En plus du travail académique et politique, Mounya Allali s'intéresse aussi à la littérature. «J'écris de la poésie et des nouvelles. J'ai publié deux recueils en arabe en 2017 et en 2018», nous informe-t-elle. La Marocaine a également profité de la période de crise sanitaire mondiale pour écrire quelques nouvelles, dans lesquelles elle évoque les mouvements féminins et la lutte des femmes.