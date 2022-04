Polémique autour de la série «Fath Al Andalus» : Le tribunal de Rabat s'est déclaré incompétent

Nouveau rebondissement dans la polémique autour de la série koweïto-syrienne «Fath Al Andalus». Après la plainte déposée auprès du tribunal de première instance de Rabat par l’activiste amazigh Rachid Bouhaddouz, pour suspendre la diffusion de la série, la cour vient de rendre ce vendredi son verdict. Selon plusieurs sources concordantes, le tribunal de la capitale s’est déclaré incompétent pour se prononcer sur cette affaire.

A travers sa plainte, déposée contre la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT), l’activiste souhaitait arrêter la diffusion de la série, car elle «contient plusieurs inexactitudes historiques qui, si elles continuent d’être diffusées, troubleront les convictions émotionnelles formées par les citoyens marocains sur leur histoire, leur identité et la géographie de leur pays». Pour lui, «la série propose un contenu incompatible avec les constantes de l'histoire ancienne de notre pays».

La série «Fath Al Andalus» avait même fait l’objet d’une question adressée par le groupe socialiste à la Chambre des représentants au ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication. Des élus de la Rose estimant qu’elle avait été acquise par la chaîne marocaine via des fonds publics, bien qu’elle «n'attache pas d'importance à l'héritage marocain et aux faits historiques du héros», alors qu’un seul acteur marocain y a participé.