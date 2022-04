Histoire : Le Marocain Muhammad Syahab, un héros national en Indonésie

Le 6 novembre 1973, le président indonésien a publié un décret déclarant héros national le Maroco-indonésien Muhammad Syahab, connu sous le nom de Tuanku Imam Bonjol, en raison de son rôle au cours du XIXe siècle dans la lutte contre le colonialisme hollandais et la propagation de l’islam. Dans une interview accordée au journal Assahraa Al Maghribiya en juin 2010, l'ambassadeur d'Indonésie à Rabat, Tosari Wijaya avait rendu hommage à ce Maroco-indonésien, décrivant l’imam Bonjol comme «un religieux moudjahid d'origine marocaine», qui «jouit à ce jour d'un grand prestige parmi les Indonésiens». Avec Ibn Battuta, l’ambassadeur avait assuré que ces deux personnalités «sont populaires auprès des Indonésiens, notamment parmi les musulmans, ce qui constitue une base historique de la relation» entre le Maroc et l’Indonésie.

Qui est donc l'imam Bonjol, dont le nom est donné à plusieurs rues, terrains de jeux et établissements d'enseignement de ce pays, et dont l'image est imprimée sur des timbres-poste et les pièces de monnaie indonésiens ?

De l'étude de la religion à la lutte contre le colonialisme

Muhammad Syahab, connu également sous les noms de Peto Syarif et Malim Basa (professeur de langue) est né en 1772, à Sumatra, à l'extrême ouest des principales îles indonésiennes, dans une famille d'origine marocaine. Jeune, il étudie les sciences religieuses auprès de nombreux juristes indonésiens avant de rejoindre le mouvement islamiste réformiste de Sumatra connu sous le nom de Padri, qui appelait à suivre les enseignements de l'islam et à laisser les coutumes et traditions étrangères à la religion.

Le Maroco-indonésien finit par devenir le leader le plus populaire du mouvement, très actif notamment à travers sa lutte contre les jeux de hasard, les combats de coqs, l'usage de l'opium, de l'alcool et du tabac. Face à cette situation, les leaders de l'ouest de Sumatra, ressentant une menace du mouvement Padri, saisissent les colons hollandais afin de s'allier avec eux et éliminer le mouvement. Toutefois, «l'armée de l'imam Bonjol était assez forte pour inquiéter les Hollandais eux-mêmes», selon les historiens.

Après le déclenchement de la guerre entre le mouvement Padri et les Néerlandais, ces derniers réalisent que la défaite du mouvement de l’imam Bonjol nécessite plus de planification et de temps. Ils lui proposent alors de signer un traité de paix, qu'il accepte en 1824.

La ruse des Hollandais

Les colons prévoyaient de concentrer leurs efforts sur la lutte contre les forces du prince Diponegoro sur l'île de Java (où se trouve la capitale du pays). Dans ce sens, après en avoir pris le contrôle, les Néerlandais rompent leur accord avec Muhammad Syahab et utilisent presque toutes leurs ressources militaires pour envahir l'ouest de Sumatra.

L'équilibre des pouvoirs ne fût pas en faveur de l'imam maroco-indonésien. Mais ce dernier refuse de rendre les armes. Ses forces combattent alors «vaillamment», bien que les États qu'il contrôlait tombent successivement. Trois mois après le début de la guerre, exactement en l'an 1832, l’imam Bonjol est arrêté et emprisonné.

Mais trois mois plus tard, nouveau rebondissement : le Maroco-indonésien parvient à s'échapper, à rassembler ses partisans et reprend le combat contre les colons. Les Néerlandais mobilisent alors à nouveau leurs forces. Leur résidant général mène lui-même la guerre, sans réussir à remporter la victoire. Il propose finalement à Muhammad Syahab de signer un traité de paix, que ce dernier refuse, par crainte que l’histoire ne se répète.

Le résident général change le commandant de ses forces à trois reprises et assiège l'ouest de Sumatra pendant trois ans, jusqu'à ce que l'imam Bonjol tombe à nouveau dans le piège des Néerlandais, après qu'ils aient élaboré un plan pour l'arrêter lors de leurs négociations avec lui en 1837. Il est exilé hors de l'île et les colons ne cesseront de le déplacer d'un endroit à l'autre, jusqu'à sa mort le 6 novembre 1864 à l'âge de 92 ans. L’imam Bonjol est inhumé sur l'île de Sulawesi (Célèbes).