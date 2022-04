Lancement de la Journée internationale de la miséricorde à Rabat

L'Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO), la Ligue islamique mondiale (LIM) et la Rabita Mohammadia des oulémas au Royaume du Maroc ont organisé, jeudi à Rabat, une grande cérémonie de lancement de l’initiative célébrant la journée internationale de la miséricorde.

La proclamation de cette Journée a été recommandée par les participants à la Déclaration issue de la Conférence internationale sur «les valeurs civilisationnelles dans la Sîra du Prophète», tenue en mai dernier par l’ICESCO en coopération avec la LIM et la Rabita, en vue d'incarner les efforts humains déployés depuis des siècles pour la réalisation des valeurs de bien, de noblesse et de miséricorde entre l’ensemble des nations, des peuples et des cultures.

S’exprimant à cette occasion, le directeur général de l’ICESCO, Salim M. Al Malik, a souligné que le lancement de la Journée internationale de la miséricorde, qui constitue un événement unique pour toute l'humanité, tire ses origines du verset coranique «Nous ne t'avons envoyé que comme une miséricorde pour les univers».

Pour sa part, le secrétaire général de la LIM, Mohammad Bin Abdulkarim Al-Issa, a souligné que la miséricorde et la compassion sont des principes requis par nos valeurs morales et notre mission humanitaire.

Toute l'humanité exprime un besoin urgent à la miséricorde, notamment en ces temps de guerres et conflits, a fait remarquer, à son tour, le secrétaire général de la Rabita Mohammadia des oulémas, Ahmed Abbadi.

Cette célébration qui s’est tenue en présence des oulémas, des chefs religieux et des représentants d’organisations et organismes internationaux, a pour but de mettre en avant le caractère central de la valeur de la miséricorde dans l’histoire de l’humanité et qui se veut un indicateur de la bonne civilité entre les nations, les peuples, les États et les individus.

Cette cérémonie a été marquée par la projection d'une vidéo qui résume les travaux de la Conférence des valeurs civilisationnelles dans la Sîra du Prophète, et qu’une sur la «Généalogie du Prophète», réalisée par l’ICESCO.