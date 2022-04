L'ISIC lance la modernisation de ses offres de formation en journalisme et communication

L'Institut supérieur de l'information et de la communication (ISIC) a lancé, jeudi, un nouveau chantier de modernisation et d’amélioration de ses offres de formation dans les domaines du journalisme et de la communication.

Lancé à Rabat lors d’une journée d’étude en présence du ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, Abdellatif Miraoui, du ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid, et de plusieurs représentants des institutions médiatiques, des instances nationales et du secteur privé, ce chantier a pour but d’accompagner les différentes évolutions que connaît le domaine.

L’Institut a réalisé un cumul qualitatif sur le plan de formation dans les domaines du journalisme et de la communication, y faisant ainsi une référence nationale en la matière, a indiqué le directeur de l’ISIC, Abdellatif Bensfia, soulignant qu’à travers cette journée d’étude, tout le staff de l'ISIC ambitionne de lancer une nouvelle étape dans le processus de formation en journalisme et communication, au diapason de l’évolution que connaît le pays.

Cette initiative, a-t-il ajouté, répond aux changements structurels que traverse le Royaume et intervient au regard des enjeux de la situation actuelle et future du Maroc aux niveaux régional, africain et mondial, à la lumière des évolutions et du dynamisme liés au dossier de l'intégrité territoriale du Royaume.

Cette action prendra en compte les évolutions constantes du numérique, l’expérience positive accumulée par les médias sur les plans organisationnel et pratique et les efforts pour la préserver de toute forme de déviation.

Ceci étant, M. Bensfia a mis en relief la nécessité de construire une nouvelle génération de journalistes et professionnels de communication, dont la formation répond au contexte actuel de la société marocaine, à travers l’adoption d’une approche innovante de la formation, qui dépasse l’horizon technique vers d’autres domaines de réflexion, de créativité et d’engagement face aux enjeux sociaux et de développement du Maroc.