De Mistura pris en sandwich par l’Algérie et l’Espagne, l’ONU botte en touche

Les Nations Unies tiennent à ménager la chèvre et le chou. Entre la version espagnole, exprimée sous couvert d'anonymat, se félicitant du soutien de Staffan de Mistura de l’appui de Pedro Sanchez au plan marocain d’autonomie au Sahara occidental, et la version algérienne, à visage découvert, prétendant le contraire, l’ONU a apporté son propre son de cloche.

«Les déclarations sur les positions ou les activités de M. De Mistura qui ne sont pas publiées par lui ou par nous ici dans ce bureau sont trop souvent une déformation des faits», a précisé le porte-parole du secrétaire général de l’ONU lors de son point de presse, ce jeudi 21 avril.

«En ce qui concerne le fond de l'annonce espagnole du mois dernier, comme nous l'avions noté à l'époque, l'envoyé personnel a pris bonne note du soutien réaffirmé de l'Espagne à un processus facilité par l'ONU sur le Sahara occidental visant à une solution mutuellement acceptable, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, particulièrement la plus récente, la résolution 2602 (2021)», a souligné Stéphane Dujarric. Le fonctionnaire a évité de mentionner le changement de position de l’Espagne, exprimé dans la lettre de Pedro Sanchez adressée, le 14 mars, au roi Mohammed VI.

Pour rappel, des sources gouvernementales espagnoles ont affirmé, mercredi dans des déclarations à El Periodico de España, que De Mistura s’est félicité de l’appui de Pedro Sanchez à l’initiative marocaine au Sahara occidental, le qualifiant de «plus clair».

La publication de ces confidences a poussé l’Algérie à répliquer. «En vérité, l'envoyé personnel, Staffan de Mistura, avec lequel nous sommes en contact, est le premier à affirmer qu'il a été très surpris par le changement de position de l'Espagne et qu'il redoute ainsi la remise en cause de sa propre mission par tout ce qui peut compliquer le processus onusien», a avancé Amar Belani, l’envoyé de l’Algérie pour le Sahara occidental et les pays du Maghreb, dans une déclaration à l'APS.