Abdessamad Ezzalzouli menacé par des Israéliens pour sa solidarité avec la Palestine

L’international marocain Abdessamad Ezzalzouli, évoluant au sein du FC Barcelone, aurait reçu des menaces avoir dénoncé les attaques israéliennes contre des fidèles palestiniens dans la mosquée d’Al Aqsa. Selon Al Quds Al Arabi, le joueur a publié une Story sur Instagram, aussitôt supprimée, qui a provoqué les Israéliens et les médias de l’État hébreu.

Abde Ezzalzouli ainsi publié une photo montrant un policier israélien agressant brutalement un citoyen palestinien non armé qui était accompagné de son enfant dans les cours de la mosquée Al-Aqsa. Il a accompagné sa photo d’un «Fuck Israel». Bien que la Story ait été supprimée quelques minutes plus tard, elle a été diffusée sur d'autres réseaux sociaux.

Barcelona player Abdessamad "Abde" Ezzalzouli posted this on Instagram but after 2 hours he deleted it.

If it was against Russia, he would have been appreciated. But sadly, he might be getting threats from the club itself as it's against Israel. #IsraeliTerrorism #Palestine pic.twitter.com/3paKHe2ef9