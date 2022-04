Maroc : Le Groupement des annonceurs annoncent plusieurs initiatives

Le Grand ftour des annonceurs, grand-messe des acteurs de l’écosystème du marketing, de la communication, du digital et des médias, est revenu en 2022 après deux ans d’absence. Organisé par le Groupement des annonceurs du Maroc (GAM), l’évènement a tenu sa 6e édition mercredi 20 avril à Casablanca, indique un communiqué des organisateurs.

Après avoir présenté un bilan des activités organisées par le GAM ces deux dernières années, Youssef Cheikhi, président du GAM, a annoncé le lancement de plusieurs initiatives et projets. Il s’agit notamment du lancement prochain de la web-émission mensuelle de débat et d’échange «Le MAG du GAM», ainsi que l’organisation d’une série de séminaires dans le cadre de la GAM Academy.

L’événement a été également l’occasion de dévoiler le nouveau site web du GAM et l’annonce de la date de la prochaine édition de l’African Digital Summit, les 16 et 17 février 2023. Par ailleurs, le Président du GAM a levé le voile sur les thèmes des prochaines études qui seront lancées cette année, à savoir «client & créativité», «total experience» et «digital trends Morocco».

Après le discours d’ouverture, Reda Taleb, CEO et partner chez Officium Maroc a révélé le tableau de bord des investissements publicitaires, qui a connu une reprise avec une hausse de 7% en 2021 par rapport à l’année 2020. Concernant les investissements publicitaires durant le mois de Ramadan, ils s’inscrivent en hausse de 11% par rapport à la même période une année auparavant.

Le Grand Ftour des Annonceurs 2022 a été marqué par l’organisation de deux tables rondes. La première, qui a eu pour thème «2022, année de la relance ?», a connu la participation de Adil Chquiry, directeur marketing et digital à 2M TV, Hicham El Khlifi, président du Centre interprofessionnel d’audimétrie médiatique (CIRAD), Hassan Rouissi, co-founder à The Next Clic TNC, Sakina El Fares, brand & communication director à Orange et Imane Belmejdoub, marketing director à Lesieur Cristal.

La deuxième table ronde a eu pour thème «Le Brand content Made in Morocco», avec la participation de Brahim Amdouy, head of content à Inwi, Siham Elfaydi, directrice générale de concept Mena, Maria Ait M’hamed, fondatrice et directrice associée de BONZAI et les réalisateurs Hicham Lasri et Hicham Hajji.