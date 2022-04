L'UNESCO et Anya lancent l'appel à candidature pour le Marathon artistique

Le bureau de l'UNESCO pour le Maghreb et la structure culturelle Anya ont lancé un appel à candidature pour le projet Marathon artistique, ayant pour but de participer au développement économique de l'industrie musicale marocaine, tout en mettant en relation des artistes avec des professionnels du secteur de la musique.

Organisé les 6, 7 et 8 mai à Rabat, «le Marathon artistique est un projet de mise en relation d'artistes avec des professionnels du secteur musical, dans le but de créer des opportunités de collaboration et de travail et de participer au développement économique de l'industrie musicale marocaine», indique un communiqué des organisateurs.

L’appel à candidature, qui se poursuivra jusqu’au 25 avril, est ouvert sur internet aux artistes marocains et résidents au Maroc, a précisé la même source.

Ce projet s'inscrit dans la continuité de Musika#1 «La musique comme moteur de développement durable au Maroc», mis en œuvre par le Bureau de l’UNESCO pour le Maghreb, financé par le ministère fédéral allemand pour la Coopération économique et le développement, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la culture, et de la communication, et porté par la structure culturelle Anya.

Pour cette nouvelle édition de Musika #2, le Marathon constitue l’occasion pour les lauréats des sessions précédentes, ainsi que pour les 6 artistes marocains ou résidents au Maroc sélectionnés de renforcer leur présence sur la scène musicale nationale et internationale, de créer des canaux de diffusions nationaux et internationaux, d'initier des opportunités de collaborations avec les professionnels de la musique participants au Marathon artistique, et de renforcer leur présence dans les festivals marocains et internationaux.

Le marathon constitue, en outre, une opportunité pour les professionnels de la musique nationaux et internationaux de dénicher les talents prometteurs de la musique actuelle marocaine, conclut le communiqué.