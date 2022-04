La liste des mesures prises par l'Arabie saoudite pour le hajj de l'année 1443

La Commission royale chargée du pèlerinage a tenu une réunion au cours de laquelle elle a été informée des mesures prises par les autorités saoudiennes en charge du hajj au titre de l'année 1443 de l'hégire, a indiqué le ministère des Habous et des affaires Islamiques.

Parmi ces mesures figure l'obligation pour la personne autorisée à accomplir le pèlerinage d'être âgée de moins de 65 ans, à condition qu'elle soit née en août ou les mois suivants de l'année 1957, d'avoir reçu les trois doses du vaccin anti Covid-19 et de présenter un résultat négatif du test PCR pour un échantillon prélevé dans les 72 heures avant le départ pour le pèlerinage.

Le quota des pèlerins marocains est de 45% du quota normal, soit 15 392 pèlerins, à savoir 10 186 encadrés par le ministère des Habous et des affaires islamiques et 5 206 par les agences de voyage touristiques, fait savoir le ministère.

Il en découle que les pèlerins marocains dans la limite du pourcentage mentionné seront pris parmi ceux retenus au tirage au sort de 2019 et dans le cas où le quota n'est pas atteint, il sera recouru à la liste d'attente, tout en respectant la condition d'âge, précise-t-on.

Les personnes exclues en raison de la condition d'âge ou non achèvement du schéma vaccinal, conserveront leur droit d'effectuer le pèlerinage l'année prochaine si la condition d'âge sera remplie et la vaccination parachevée.

Le ministre des Habous, Ahmed Toufiq, a assuré que son département prendra toutes les dispositions nécessaires à l'organisation du pèlerinage en dépit du manque du temps de préparation imparti à cette saison.

Une fois les informations relatives au logement, au transport et aux services seront disponibles, le ministère convoquera dans les plus brefs délais une réunion de la Commission royale afin de fixer les frais et la durée du pèlerinage avant d'en informer l'opinion publique, a ajouté le ministre.