Sahara : L'Algérie irritée par la réaction de De Mistrua à la nouvelle position espagnole

L'envoyé spécial chargé de la question du Sahara occidental et des pays du Maghreb, Amar Belani. / DR

Les félicitations, exprimées en privé par Staffan de Mistura, de la nouvelle position espagnole sur le Sahara ont provoqué des grincements de dents en Algérie. Le voisin de l’Est a ainsi mandaté, mercredi, son envoyé spécial chargé de la question du Sahara occidental et des pays du Maghreb pour démentir l’information.

Pointant les «médias espagnols et marocains», Amar Belani a ainsi dénoncé «une action de manipulation orchestrée par certains cercles officiels à Madrid pour tenter de calmer la bronca suscitée par la décision controversée prise par le chef du gouvernement, Pedro Sanchez». «En vérité, l'envoyé personnel, Staffan de Mistura, avec lequel nous sommes en contact, est le premier à affirmer qu'il a été très surpris par le changement de position de l'Espagne et qu'il redoute ainsi la remise en cause de sa propre mission par tout ce qui peut compliquer le processus onusien», a-t-il avancé.

Dans sa déclaration reprise par l’APS, le diplomate algérien a indiqué qu'aux yeux de l'émissaire de l'ONU, «le processus onusien doit rester le cadre le plus approprié pour le règlement du conflit au Sahara occidental». «Le cercle proche de l'envoyé personnel souligne, pour ce cas d'espèce, la validité de la déclaration faite le 20 janvier dernier par le porte-parole des Nations unies, à savoir que toute déclaration sur la position de l'envoyé personnel, ou ses activités qui n'est pas publiée par lui-même ou par le bureau du porte-parole, est trop souvent une déformation des faits», a-t-il affirmé. Et de rappeler que «le porte-parole de l'ONU a notamment appelé à se méfier de ceux qui prétendent connaître la position de M. De Mistura sur la question du Sahara occidental».

Hier, des «sources gouvernementales» à Madrid ont indiqué, dans des déclarations à El Periodico de España, que De Mistura s’est félicité, en privé, de la nouvelle position espagnole, la qualifiant de «plus claire», saluant ainsi l’appui de l’Espagne à l’initiative marocaine d’autonomie au Sahara occidental.