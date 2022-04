Arabie saoudite : Un Marocain remporte le premier prix de récitation du Coran et 1 M$

Le Marocain Younes Mustafa Gharbi a remporté, mercredi, la première place du prestigieux prix de récitation du saint Coran en Arabie saoudite. Originaire de Casablanca, il a indiqué après avoir gagné ce prix de 1,333 million de dollars (13,11 millions de dirhams) qu’il a l'intention d'ouvrir des écoles pour enseigner le Coran au Maroc et de subvenir aux besoins de sa famille et de certains pauvres et nécessiteux. Atteint de cécité, il a mémorisé le Coran par une écoute répétitive.

Le concours, intitulé «Otr Elkalam» (parfum de la parole), indique l'Autorité générale saoudienne du divertissement, a débuté le premier jour du Ramadan et a été diffusé sur la chaîne de télévision Al-Saudiya.

Le Britannique Mohammed Ayoub Asif est arrivé deuxième du concours, remportant 533 000 dollars, devant Mohammed Mujahid, de Bahreïn qui a remporté 267 000 dollars. Dans la compétition de l’appel à la prière, les Turcs Muhsin Kara et Albijan Celik ont obtenu la première et la deuxième place, remportant respectivement 533 000 et 267 000 dollars. Le Saoudien Abdulrahman bin Adel est arrivés troisième.

Plus de 40 000 participants de 80 pays ont postulé pour participer à l'étape de qualification de la compétition qui a débuté en 2019. Trente-six candidats se sont qualifiés pour les étapes finales - 18 participants pour chaque concours. Le prestigieux concours se distingue par ses critères de jugement précis, avec un ensemble de jurés distingués. Le panel de 13 membres comprend des muezzins des deux saintes mosquées, d'éminents récitants du Coran du monde entier et de célèbres évaluateurs de concours internationaux.